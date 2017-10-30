  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری:

۲۴ میلیارد انواع کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف بیش از ۲۴ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال انواع کالای قاچاق در این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده گفت: در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال طرح مبارزه با کالای قاچاق در استان چهارمحال و بختیاری به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: در این راستا، ماموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی کامل و با هماهنگی مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در سطح محورهای مواصلاتی استان به دو کامیون کشنده  که حامل کالای قاچاق بودند مشکوک وآن ها  را متوقف کردند.

 فرمانده انتظامی استان در ادامه گفت : ماموران در بازرسی از دو خودرو تعداد، هفت هزار و ۴۱۱ قطعه خودرو، یک هزار و ۵۰۰ تخته پتو، ۴۰ دستگاه لوازم خانگی، هفت قوطی روغن موتور، ۱۰۰ ثوب البسه  به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال کشف و پنج نفر نیز در این راستا دستگیر شدند.

کد مطلب 4129655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها