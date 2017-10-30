۲۴ میلیارد انواع کالای قاچاق در چهارمحال و بختیاری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری، غلامعباس غلامزاده گفت: در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال طرح مبارزه با کالای قاچاق در استان چهارمحال و بختیاری به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: در این راستا، ماموران انتظامی استان با اشراف اطلاعاتی کامل و با هماهنگی مقام قضائی طی عملیات ایست و بازرسی در سطح محورهای مواصلاتی استان به دو کامیون کشنده که حامل کالای قاچاق بودند مشکوک وآن ها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان در ادامه گفت : ماموران در بازرسی از دو خودرو تعداد، هفت هزار و ۴۱۱ قطعه خودرو، یک هزار و ۵۰۰ تخته پتو، ۴۰ دستگاه لوازم خانگی، هفت قوطی روغن موتور، ۱۰۰ ثوب البسه به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۳۶ میلیون ریال کشف و پنج نفر نیز در این راستا دستگیر شدند.