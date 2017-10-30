تصمیمات لازم برای واگذاری شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در اولین جلسه ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در خصوص پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، که با حضور اعضاء ستاد، کمیسیون کارگری استان و سایر مسئولین و مدیران اجرایی و مدیران عامل بانک‌های استان جهت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و راه اندازی مجدد کارخانجات تعطیل شده برگزار شد، بر پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان تأکید کرد و اظهار داشت: برای مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بایستی راهکاری قانونی و منطقی پیدا کرد.

وی از مدیران اجرایی خواست تا در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان نهایت مساعدت و تلاش خود را انجام دهند تا از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی که منجر به بیکاری کارگران می شود جلوگیری شود.

در این جلسه مشکلات کارگری و واگذاری شرکت ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی ایران، مشکلات گروه خودروسازی رخش خودرو و مشکلات شرکت اطلس تاژ بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.