هیأت مدیره جدید کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز انتخابات هیأت مدیره و بازرسین کانون هماهنگی شورای سراسری تهران و توابع برگزار شد که بر اساس آن ۱۱ نفر به عنوان منتخبان هیأت مدیره، ۳ نفر به عنوان منتخبان بازرسان این کانون انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، اعضاء منتخب هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران به شرح زیر است:
۱- علی خدایی ۱۶۵
۲_ حسین حبیبی ۱۵۶
۳- علیرضا فتحی ۱۴۶
۴_مصطفی باقری ۱۴۳
۵- محمدرضافرزعلیان۱۴۲
۶_ سیدرحیم میرعبدالله۱۴۱
۷- نادرمرادی ۱۳۷
۸ _ برات حسینی ۱۲۳
۹- محسن باقری ۱۲۲
۱۰- علی اکبرنصرالهی ۱۱۵
۱۱- امین منتظری ۱۱۵
اعضای علی البدل :
۱- آرمین خوشوقتی ۴۴
۲- حسین سلطانی ۴۰
۳- نادر اسماعیلی ۳۳
۴- علی امیدیان ۲۵
بازرسین منتخب کانون شوراهای
استان تهران
۱- بهنام سعدی پور ۱۱۸
۲- امیرقامتی ۸۸
۳- حجت الله انصاری نژاد ۷۸
