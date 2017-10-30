هیأت مدیره جدید کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز انتخابات هیأت مدیره و بازرسین کانون هماهنگی شورای سراسری تهران و توابع برگزار شد که بر اساس آن ۱۱ نفر به عنوان منتخبان هیأت مدیره، ۳ نفر به عنوان منتخبان بازرسان این کانون انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، اعضاء منتخب هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران به شرح زیر است:

۱- علی خدایی ۱۶۵

۲_ حسین حبیبی ۱۵۶

۳- علیرضا فتحی ۱۴۶

۴_مصطفی باقری ۱۴۳

۵- محمدرضافرزعلیان۱۴۲

۶_ سیدرحیم میرعبدالله۱۴۱

۷- نادرمرادی ۱۳۷

۸ _ برات حسینی ۱۲۳

۹- محسن باقری ۱۲۲

۱۰- علی اکبرنصرالهی ۱۱۵

۱۱- امین منتظری ۱۱۵

اعضای علی البدل :

۱- آرمین خوشوقتی ۴۴

۲- حسین سلطانی ۴۰

۳- نادر اسماعیلی ۳۳

۴- علی امیدیان ۲۵

بازرسین منتخب کانون شوراهای

استان تهران

۱- بهنام سعدی پور ۱۱۸

۲- امیرقامتی ۸۸

۳- حجت الله انصاری نژاد ۷۸