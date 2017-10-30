  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۲۲

با برگزاری رای‌گیری؛

هیأت مدیره جدید کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران انتخاب شدند

هیأت مدیره جدید کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران انتخاب شدند

اعضای هیأت مدیره جدید کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز انتخابات هیأت مدیره و بازرسین کانون هماهنگی شورای سراسری تهران و توابع برگزار شد که بر اساس آن ۱۱ نفر به عنوان منتخبان هیأت مدیره، ۳ نفر به عنوان منتخبان بازرسان این کانون انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، اعضاء منتخب هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان تهران به شرح زیر است:

۱- علی خدایی  ۱۶۵
۲_ حسین حبیبی ۱۵۶
۳- علیرضا فتحی ۱۴۶
۴_مصطفی باقری ۱۴۳
۵- محمدرضافرزعلیان۱۴۲
۶_ سیدرحیم میرعبدالله۱۴۱
۷- نادرمرادی ۱۳۷
۸ _ برات حسینی ۱۲۳
۹- محسن باقری ۱۲۲
۱۰- علی اکبرنصرالهی ۱۱۵
۱۱- امین منتظری ۱۱۵

اعضای علی البدل :

۱- آرمین خوشوقتی ۴۴
۲- حسین سلطانی ۴۰
۳- نادر اسماعیلی ۳۳
۴- علی امیدیان ۲۵

بازرسین منتخب کانون شوراهای
استان تهران

۱- بهنام سعدی پور ۱۱۸
۲- امیرقامتی ۸۸
۳- حجت الله انصاری نژاد ۷۸

کد مطلب 4129659

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها