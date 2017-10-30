به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این اداره کل، مصطفی صفایی اظهار داشت: این پرواز توسط شرکت هواپیمایی آتا دایر شده و با هواپیماهای MD انجام می‌شود.

وی درباره ظرفیت این پروازها افزود: در هر پرواز ۱۰۰ نفر از زائرین اربعین حسینی جابه‌جا خواهند شد.

صفایی از متقاضیان این خدمات خواست تا با مراجعه به دفاتر هواپیمایی سطح شهر و یا دفتر فروش شرکت هواپیمایی آتا در فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز نسبت به خرید بلیط اقدام کنند.

این مقام ارشد استان در حوزه حمل و نقل هوایی هزینه استفاده از این خدمات را ۱۱ میلیون ریال برای پرواز رفت و برگشت از تبریز به نجف اعلام کرد.

گفتنی است هم اکنون به طور متوسط روزانه ۵۶ پرواز از فرودگاه بین المللی تبریز صورت می گیرد که به طور میانگین ۴۸ مورد در مسیر پروازهای داخلی به مقصد (تهران- مشهد- اصفهان – شیراز- اهواز- عسلویه- کیش- بندرعباس- کرمان) و نیز به طور متوسط ۸ پرواز نیز در مسیرهای خارجی به مقصد (هامبورگ- استانبول- باکو- بغداد- نجف و مدینه) از فرودگاه تبریز انجام می‌شود.