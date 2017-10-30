آمادگی استانداری خراسان شمالی در اجرای پایلوت«گفتگوی ملی خانواده»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، اظهار کرد: با فضای آرامش و هم‌افزایی که در سال‌های اخیر در کشور ایجادشده شاهد هم‌دلی و فعالیت احزاب، سمن‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف در شرایط ثبات آرامش هستیم.

صالحی تصریح کرد: در این شرایط آمادگی داریم تا پایلوت گفتگوی ملی خانواده را در خراسان شمالی اجرایی کنیم چراکه موضوعات مرتبط با سبک زندگی اسلامی ایرانی برای نخستین بار از سوی رهبری در این استان مطرح شد.

وی بابیان اینکه در حوزه زنان و خانواده با برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته، حرف‌هایی برای گفتن داریم، عنوان کرد: در همین راستا ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار برای امور خانواده و مسائل اجتماعی تخصیص و توزیع‌شده است.

وی از ایجاد هشت پارک ویژه بانوان در مراکز شهرستان‌های هشت‌گانه خراسان شمالی به‌عنوان یکی از این برنامه‌ها یادکرد و افزود: برای افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت و اشتغال در دو بخش مشاغل خانگی و تعاونی‌ها برنامه‌ریزی‌شده است.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی گفت: تسهیلات با بهره کم چهار درصدی به هر میزانی که برای تشکیل تعاونی موردنیاز باشد به کارآفرینان پرداخت می‌شود.

صالحی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های خراسان شمالی ازجمله انرژی خورشیدی و کشاورزی تأکید کرد و افزود: بزرگ‌ترین پانل خورشیدی کشور در ماه‌های آتی در استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به انتصاب وزرای علوم و نیرو برای دولت دوازدهم، اظهار کرد: آزادی اندیشه و بیان برای دانشجویان در سراسر دانشگاه‌های کشور و پرداختن به موضوع سدهای متعددی که قطره‌ای آب ندارند و تعیین تکلیف سدهای نیمه‌تمام خراسان شمالی ازجمله انتظارات ما از این دو وزیر است.