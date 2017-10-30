احداث فرهنگسرای ارس با ۸۰میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، ابراهیم نصیری اظهار داشت: نخستین فرهنگسرا شهر مرزی شهرستان جلفا علاوه بر سالن همایش ۵۵۰نفری، فضاهای مختلف مورد نیاز فعالیت‌های فرهنگی و هنری از جمله گالری‌ها، کارگاه‌ها، دفاتر انجمن‌ها، استودیوی انیمیشن، کلاس‌های ساز و آواز، قرائتخانه و فضاهای اداری مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: متاسفانه با وجود حساسیت این منطقه مرزی طی دهه‌های گذشته به دلیل نگاه بخشی و متمرکز گرایانه‌ای که در دولتمردان کشور اعم از پایتخت و مرکز استان وجود داشته است در نیم قرن اخیر متناسب با ظرفیت‌های شهر جلفا و نیز درآمدزایی قابل توجهی که برای کشور داشته مورد توجه قرار نگرفته است.

نصیری افزود: نشانه‌های این امر عدم توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و حتی درمانی است و به جرات می‌توان گفت تاسیس منطقه آزاد ارس پایدارترین سرمایه‌گذاری و اهتمام دولت جمهوری اسلامی به این منطقه مرزی بوده که همواره مورد تاکید مسوولان استانی و محلی بوده است.

نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در منطقه ارس ادامه داد: یادآوری این نکته نیز دردآور است که پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جلفا در هادیشهر با احداث مجتمع فرهنگی هادیشهر در سال‌های اخیر شروع بکار کرد و عدم وجود اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شهرستان مرزی در طول سالیان سال پس از انقلاب، موجبات عدم رونق و انسجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری و ضایع شدن استعدادهای نوجوانان و جوانان منطقه در حوزه‌های مختلف را فراهم کرده بود.

وی گفت: با توجه به چشم انداز ۳۰ -۴۰ساله‌ای که برای بهره‌برداری از این طرح متصور است و با توجه به پیش‌بینی جمعیتی منطقه در این پروژه تقریبا تمام نیازهای آموزشی و رویدادی فرهنگی و هنری لحاظ شده و با برنامه‌ریزی انجام یافته این پروژه تا دو سال دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.