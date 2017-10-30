نرخ تورم تولید کننده به ۸.۹ درصد رسید

به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

این شاخص در مهرماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۵۰.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است