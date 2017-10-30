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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۲۱

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین:

صدور ۱۷۰ هزار ویزا تا فردا/ کار صدور روادید اتباع خارجی روان شد

صدور ۱۷۰ هزار ویزا تا فردا/ کار صدور روادید اتباع خارجی روان شد

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به صدور ۱۷۰ هزار ویزا تا فردا گفت: کار صدور روادید اتباع خارجی نیز روان شده است.

شهریار حیدری در سخنانی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۸۸ هزار و ۷۴۸ نفر از سه مرز چذابه، شلمچه و مهران، ورودی و خروجی داشته ایم، اظهار داشت: یک میلیون و ۷۵۰ هزار روادید برای زائران اربعین صادر شده است.

وی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار گذرنامه نیز برای دریافت ویزا تحویل شده است که ظرف فردا آماده شده و به آمار صدور روادید اضافه می شوند، تصریح کرد: تا چند روز آینده آمار صدور روادید دو میلیونی خواهد شد.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه مهاجران قانونی کشور چندروزی بود در خصوص صدور روادید نگران بودند، ادامه داد: به ویژه زائران عراقی و افغانستانی تبعه ایران نگرانی هایی داشتند اما خوشبختانه کار صدور روادید این افراد روان شده است.

حیدری با بیان اینکه ۶۷ هزار گذر موقت تحویل اتباع خارجی شده است، تصریح کرد: وضعیت تردد در مرزها روان است.

کد مطلب 4129669

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