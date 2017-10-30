به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه آزاد ارس، بهیار صنوبری مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، شاپور ارصلانی مدیرکل راه‌آهن آذربایجان و محسن خادم عرب‌باغی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس، کوچکیان مدیر عمرانی و زیر بنایی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هیئت‌های همراه در نشستی در منطقه آزاد ارس پیوستن منطقه ازاد به بنادر خشک را بررسی کردند.

راه‌های استفاده از قطار تبریز – جلفا برای توسعه گردشگری در جشنواره پائیزی و زمستانی منطقه آزاد ارس(جلفا) بر مبنای ضریب اشغال صددرصد از ظرفیت قطار تبریز – جلفا را بررسی کردند در این نشست موضوع ایجاد سکوی تخلیه و بارگیری حمل و نقل ترکیبی در منطقه آزاد ارس مطرح و مقرر شد با انعقاد قرارداد نسبت به ایجاد سکوی تخلیه و بارگیری در سازمان منطقه آزاد ارس برای تسهیل تخلیه و بارگیری کالا و حمل و نقل ترکیبی اقدام لازم معمول شود.

از اهم تصمیمات این نشست درخواست پیوستن منطقه آزاد ارس به لیست بنادر خشک کشور بود، با توجه به اینکه حداقل پنجاه تا هشتاد هکتار زمین برای آغاز کار و آماده‌سازی بندرخشک نیاز خواهد بود، مقرر شد تفاهمنامه‌ای فی مابین سازمان منطقه آزاد ارس و راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد و اقدامات مشترک، علی الخصوص ثبت در اسکاپ اتفاق بیفتد.