به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرید لطیفی عصر دوشنبه در شورای هماهنگی ستاد بحران فارس افزود: در حوزه پیش بینی و پیش گیری ضعیف عمل کردیم اما امروز وظایف را به دستگاه های مختلف داده ایم.

وی ادامه داد:درکشور پدیده های مختلفی داریم که سیل و زلزله مباحث طبیعی است و برای ما یک فرصت است و تهدید نیز و اقدامات ما باعث تهدید می شود.

معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موارد باید منابع مالی نیز در این مسیر قرار گیرد که البته باید در استان فارس به فرونشست زمین نیز توجه داشت.

وی یادآور شد: زمانیکه آبخوان تخلیه می شود بحث فرونشست زمین آغاز می شود بنابر این سیلاب، خشکسالی و فرونشست باید با هم مدیریت شود.

لطیفی ادامه داد: طی برنامه ریزی انجام شده پرداخت خسارت ها باید توسط بیمه انجام شود که در این خصوص بیمه منازل مسکونی اجباری شد زیرا دولت توان پرداخت خسارت حوادث را ندارد.

معاون بازسازی سازمان مدیریت بحران کشور یادآور شد: در کشور مشکل نقدینگی وجود دارد و قرار نیست که بار دولت بیشتر شود.