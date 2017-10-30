حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت‌ و گو با خبرنگار مهر همزمان با سالروز شهادت شهید حسین فهمیده و روز نوجوان اظهار داشت: فداکاری و آمادگی این شهید برای شهادت در شرایطی خاص بود و در واقع او با خدا معامله کرد.

وی افزود: شرایط سنی، بستن نارنجک به خود، به زیر تانک رفتن و نهراسیدن از مرگ امری بسیار قابل توجه و ارزشمند می باشد چرا که داشتن چنین روحیه ای برای هر کس و در هر جایی میسر نیست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: همه جوان هایی مثل شهید حسین فهمیده که به شهادت رسیدند با فداکاری و اخلاص تمام آمال و آرزوهای خود را نادیده گرفتند که از روحیه شهادت طلبی آنان سرچشمه می گیرد و همین روحیه شهادت طلبی و شجاعانه بود که سبب غلبه بر دشمنان شد.

قربانپور افزود: مخلصانه عمل کردن افراد در جامعه نشان از پرورش آنان در این نوع نظام فکری که است و شهید حسین فهمیده که حاصل این نوع نظام فکری است آنچنان اثرگذاری والا و سنگینی داشت که بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، وی را رهبر جامعه خطاب کرد و این حاکی از ارزشمندی حرکت محمد حسین فهمیده بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی اذعان داشت: وظیفه ما در قبال چنین نیروهایی این است که یاد آنها را زنده نگاه داریم، از پدران و مادرانی که چنین فرزندانی را تربیت کردند قدردانی کنیم و همچنین مهمترین وظیفه ما در قبال شهیدان بزرگوار این است که راه و روش آن ها را معرفی کنیم تا الگوی عملی جوانانمان قرار گیرند.

قربانپور تصریح کرد: امروز همه داشته ها و برکات در این کشور به علت ایثار و تلاش های شهیدانی چون محمد حسین فهمیده به دست آمده است و اگر درست عمل نکنیم قطعا مدیون این شهیدان هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: نسل جوان ما نیاز به الگوهایی از این قبیل دارند و همه در سرتاسر کشور باید تلاش و کار فرهنگی انجام بدهند تا این افراد ناب الگوی جوانانمان قرار گیرند.