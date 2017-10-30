موکب سیدالشهدا (ع) در مسیر زُوار عتبات عالیات افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، موکب سیدالشهدا (ع) برای خدمت رسانی به زوار عتبات عالیات امروز با حضور مسئولان اوقاف و امور خیریه استان و کشور در مسیر عبور زائران در ماهیدشت افتتاح شد.

مسئولان اوقاف کشور امروز دوشنبه به منطقه ماهیدشت رفتند و موقوفه حاج محمّدتقی اصفهانی را برای خدمات رسانی به زُوار سید الشهدا(ع) در ایام اربعین حسینی افتتاح کردند.

موکب سید الشهدا(ع) روزانه در سه وعده غذایی به ۵۰۰۰ زائر حسینی ارائه خدمت می کند.

رئیس بازرسی و عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در حاشیه افتتاح این موکب اظهار داشت: یکی از سیاست‌های اوقاف؛ احداث موکب در مسیرهای زوار حسینی است.

حجت الاسلام شیری از ایجاد ۴۰ موکب به همت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در مسیرهای تردد زوار خبر داد.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه نیز ۷ موکب را در استان برای رفاه حال زائران عتبات عالیات برقرار کرده است.