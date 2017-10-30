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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۴۱

تحولات عراق؛

هلاکت ۸ عنصر تکفیری داعش در الحویجه/کشف انبار مواد منفجره

هلاکت ۸ عنصر تکفیری داعش در الحویجه/کشف انبار مواد منفجره

فرماندهی عملیات کرکوک از هلاکت ۸ عنصر تکفیری داعش در شهر الحویجه و کشف یک انبار مواد منفجره متعلق به آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «فاضل عمران» فرماندهی عملیات کرکوک از هلاکت هشت عنصر تکفیری داعش در شهر الحویجه خبر داد.

عمران در این خصوص گفت: نیروهای عراقی هشت عنصر تکفیری را که کمربندهای انفجاری به خود بسته و در مواضع شان پنهان شده بودند، به هلاکت رساندند.

وی همچنین اعلام کرد که در عملیات نیروهای عراقی یک انبار مواد منفجره متعلق به تکفیریها کشف شد.  

خبر دیگر اینکه یک انفجار تروریستی در منطقه ای واقع در بغداد، پایتخت عراق به وقوع پیوست.

طبق اعلام منابع عراقی، این انفجار سه زخمی برجای گذاشت.  

کد مطلب 4129693

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