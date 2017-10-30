ترامپ به بازداشت رئیس سابق ستاد انتخابات خود واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش با انتشار پیامی در حساب کابری خود در توئیتر به بازداشت «پل مَنَفورت» (Paul Manafort) رئیس سابق ستاد انتخاباتی اش توسط «اِف بی آی» واکنش نشان داد.
رئیس جمهور آمریکا در این باره نوشت: این موضوع (بازداشت مَنَفورت) مربوط به سالهای قبل است.
وی ادامه داد: چرا هیلاری حقهباز و دموکراتها محور تمرکز نیستند؟
لازم به ذکر است، «پل مَنَفورت» رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ ساعاتی پیش خود را به «افبیآی» تسلیم کرد.
«پل مَنَفورت» که برای مدتی ریاست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا را بر عهده داشت و سپس از سمتش استعفا داده بود، ساعاتی پیش همراه با وکیل خود در دفتر پلیس «افبیآی» در واشنگتن دی سی حاضر شد.
این نخستین اتهام رسمی در پرونده دخالت ادعائی روسیه در انتخابات آمریکا به حساب می آید که از سوی «رابرت مولر» دادستان ویژه این کشور در حال پیگیری است.
لازم به ذکراست، نیویورک تایمز از صدور قرار تعقیب برای «پل مَنَفورت» (Paul Manafort) رئیس سابق ستاد انتخاباتی ترامپ و «ریک گِیتس» (Rick Gates) شریک تجاری وی خبر داده بود.
این در حالیست که رسانههای آمریکائی پیشتر گزارش داده بودند که نخستین بازداشت در جریان تحقیقات مربوط به اتهام دخالتهای روسیه در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، امروز ۳۰ اکتبر انجام میگیرد.
پرونده تحقیقات در این رابطه در اختیار «رابرت مولر» رئیس پیشین اِفبیآی و «مستشار ویژهای» است که از طرف وزارت دادگستری ایالات متحده در ۲۷ اردیبهشت ماه انتخاب شد. ۲ روز پیش خبرگزاری رویترز و شماری دیگر از رسانهها گفته بوند هیئت منصفهای که برای بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات سال گذشته تشکیل شده، اتهاماتی را علیه یک نفر در این پرونده مطرح کردهاست.
