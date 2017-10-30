به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی دوشنبه‌شب در بدو ورود به بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عملیات اجرایی دو واحد جدید نیروگاه اتمی بوشهر صبح فردا با حضور آلکسی لیخاچف رئیس شرکت روس اتم آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این سفر که به بوشهر داریم علاوه بر بازدید از بخش‌های مختلف نیروگاه اتمی بوشهر، میزان فعالیت‌های صورت گرفته برای احداث دو واحد جدید نیروگاهی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به بررسی وضعیت و میزان فعالیت ایران و شرکت روسی در انجام کارهای مربوط به این دو واحد نیروگاهی، خاطرنشان کرد: نوع فعالیت و زمان آغاز و پایان این دو نیروگاه جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: سال گذشته با حضور رئیس سابق شرکت روس اتم عملیات اجرایی این دو واحد آغاز شده بود و اقداماتی نیز صورت گرفت و فردا نیز عملیات اجرای پروژه به صورت رسمی اجرایی می‌شود.

صالحی همچنین از بررسی نحوه پرداخت و تامین مالی نیروگاه‌های ۲ و ۳ بوشهر با حضور رئیس جدید شرکت روس اتم خبر داد و افزود: اعتبار مورد نیاز ساخت دو نیروگاه اتمی جدید تامین شده است.

وی به سفر روز چهارشنبه پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران اشاره کرد و ادامه داد: عملیات اجرایی این دو واحد نیروگاهی پیش از این سفر انجام می‌شود تا گزارش هایی از پیشرفت کار ساخت این دو نیروگاه به روسای جمهور دو کشور ارائه شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دقایقی پیش با استقبال مسئولان استان بوشهر وارد فرودگاه بوشهر شد.