تشکیل ۱۷۰۰ پرونده تخلفاتی توسط تعزیرات ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله بیرانوند روز دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: دستگاه های نظارتی متعددی در زمینه نظارت بر بازار وجود دارد که برای موفقیت برنامه ها باید هماهنگی میان این دستگاه ها بیشتر شود تا از موازی کار و هدر رفت نیروها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که بیشتر نظارت ها در استان به سمت بازار است درحالیکه بسیاری از مراکز خدماتی که محل مراجعات مردم هستند باید مورد نظارت بیشتری قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گفت: مراکزی همچون نهادهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی ، مهمان پذیرها ، رستوران ها و مراکز عرضه مواد غذایی ، مراکز ارائه خدمات حمل و نقل و حتی آرایشگاه های زنانه و مردانه نیز باید مشمول جدی تر این نظارت ها باشند.

بیرانوند گفت: نباید در نظارت بر مراکز دولتی نیز غافل شد چراکه بر اساس قانون این اماکن نیز از این قانون مستثنی نیستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۷۰۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات و تخلفات روی داده در بازار استان تشکیل شده است ، ضمن اینکه در بخش قاچاق کالا و ارز ۱۷۰ پرونده و در بخش بهداشت ، دارو و درمان ۱۵۰ پرونده تشکیل و رسیدگی شده است.

رئیس خانه اصناف ایلام نیز در این مراسم گفت: ۲۲ هزار واحد صنفی در استان ایلام وجود دارد که ۱۰ هزار واحد آن در شهرستان ایلام فعالیت می کنند.

یونس هواسیان تاکید کرد: این واحدهای صنفی در قالب ۴۱ اتحادیه ساماندهی شده اند.