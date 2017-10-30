اقشار مختلف مردم استان مرکزی در آئین ضداستکباری ۱۳آبان حضور یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس هاشمی روز دوشنبه در جلیه ستاد برگزاری مراسم روز مبارزه با استکبار جهانی در اراک اظهار داشت: امسال ۵۰ نقطه شهری و روستایی در استان مرکزی میزبان برگزاری مراسم ۱۳ آبان و راهپیمایی علیه استکبار جهانی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: ده کمیته تخصصی شامل کمیته هیات های مذهبی و طلاب، کمیته تبلیغات و فضاسازی شهری، کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی، کمیته دانشجویی، کمیته دانش آموزی، کمیته اجرایی، کمیته بانوان، کمیته فرهنگی، کمیته مردمی و کمیته فضای مجازی وظیفه برگزاری یوم الله ۱۳ آبان را در این استان برعهده دارند.

هاشمی خاطرنشان ساخت: طی سال های گذشته راهپیمایی ضداستکباری ۱۳ آبان با محوریت دانش آموزان برگزار می شد، اما با توجه به اتفاقات اخیر و ادعاهای پوچ و تهدیدات رئیس جمهور آمریکا، این راهپیمایی با مشارکت تمام اقشار مردم در جای جای استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: جواب منفی رئیس جمهور کشورمان به پیشنهاد ملاقات رئیس جمهور آمریکا در حقیقت نشان می دهد که ایران اسلامی از عزت و اقتدار بالایی برخوردار است که باید از این قدرت صیانت کنیم.

وی ادامه داد: در راهپیمایی سال جاری روز ۱۳ آبان، دستگاه های اجرایی بایستی با در دست داشتن نماد و پرچم خود حضور یابند و انتظار می رود امسال استقبال دانشجویان نیز بیشتر باشد که مسئولان دانشگاه های استان این مهم را در دستور کار قرار دهند.

گفتنی است آیین سخنرانی و راهپیمایی گرامیداشت ۱۳ آبان در شهر اراک از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح این روز در خیابان امام خمینی(ره) مقابل بازار تاریخی آغاز می شود.