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۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۱

در بازدید از غرفه مهر مطرح شد:

راه اندازی رشته های فلوشیپی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

راه اندازی رشته های فلوشیپی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: برنامه داریم رشته های فلوشیپی در حوزه های تخصصی طب اوژانس، اطفال، زنان و زایمان در این دانشگاه راه اندازی کنیم.

سیدعلی ابطحی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها به خبرنگار این خبرگزاری گفت: برنامه داریم به سرعت رشته های فلوشیپی را در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران توسعه دهیم.

وی افزود: برنامه داریم رشته های فلوشیپی را به خصوص در تخصص های طب اروژانس، اطفال، زنان و زایمان راه اندازی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران خاطرنشان کرد: این دانشگاه از تجمیع دانشکده های پزشکی، علوم دارویی و دندانپزشکی و ادغام ۷۰ رشته محل و ۲۴ هزار دانشجو ایجاد شد.

ابطحی تاکید کرد: در دوره مدیریت جدید این دانشگاه این فرصت فراهم شد که پیشنهاد ایجاد این دانشگاه مورد حمایت و تصویب قرار گیرد.

وی عنوان کرد: هدف از ایجاد این دانشگاه هم افزایی در امر آموزش و پژوهش و استفاده از توانمندی های واحدهای دانشگاهی به صورت مشترک و ارتقا سطح آموزش و پژوهش بود.

کد مطلب 4129761

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