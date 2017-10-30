به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی در نشست با روسای مراکز و کارشناسان مرحله کشوری مسابقات ملی استان با اشاره به نقش مسابقات ملی مهارت در شناسایی نخبگان مهارتی استان اظهار داشت: مسابقات ملی مهارت بستر مناسب برای رقابت سالم بین مهارت آموختگان نظام های آموزشی فنی و حرفه‌ای کشور پدید می‌آورد.

وی تصریح کرد: امروزه بیکاری به یک معضل اجتماعی جهانی تبدیل شده و همه کشورها به نوعی با آن مواجه هستند و در کشور ما نیز امروز یکی از دغدغه های مهم دولت و ملت ایجاد اشتغال پایدار در کشور بوده وکه برای رسیدن به این هدف مهم توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و فرهنگ سازی کار و کارآفرینی به عنوان راهکاری مناسب امری اجتناب ناپذیر است.

کازرونی اضافه کرد: بیکاری مسئله ای تک بعدی نیست بنابراین برای رفع این معضل باید عوامل متعددی را در کنار هم بررسی نماییم که توجه به سه عامل در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حائز اهمیت است.

وی یکی از ابزارهای تاثیر گذار در حوزه مسائل اجتماعی را فرهنگ سازی عنوان کرد و افزود: برگزاری اینگونه مسابقات می تواند در بحث فرهنگ‌سازی مهارت بسیار اثرگذار واقع شود تا بتوانیم فرهنگ مهارت آموزی را در جامعه نهادینه کنیم چون یکی از فلسفه های اصلی مسابقات مهارت که در سه سطح شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می‌شود نیز همین موضوع توسعه فرهنگ سازی مهارتی است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر اظهار کرد: این مسابقات علاوه بر شناسایی استعدادهای جوانان و ایجاد فرصت برابر برای جوانان زیر ۲۱ سال امکان سنجش توانمندی و مهارت کارآموزان و آموزش دیدگان فنی و حرفه ای را با استفاده از آخرین متدهای روز دنیا ایجاد می کند.

کازرونی خاطرنشان کرد: مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با هدف کشف استعدادهای جوانان، شناسایی و معرفی افراد ماهر و نخبه، ترویج و ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی، ایجاد فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات فنی و تجاری حرفه ای بین جوانان شناسایی کمبود آموزشی مهارت، ارتقاء سطح استانداردهای آموزش مهارت در کشور ایجاد انگیزه در جوانان برای کسب مهارت و فراهم کردن فرصت مناسب برای رقابت سالم بین جوانان کشور برگزار می‌شود.

وی در پایان اظهارداشت: مربیان آموزش فنی و حرفه ای نیز با حضور در مسابقات و داوری آن با روش های جدید ارزشیابی آشنا شده و توانمندی خود را افزایش می دهند.