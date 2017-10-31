هنوز نتیجه آزمایش DNA خانواده شهدای منا مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدی در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار این رسانه با اشاره به آخرین وضعیت آزمایش DNA خانواده های شهدای منا که در عربستان دفن شده اند، اظهارداشت: ۷ نفر از خانواده این عزیزان به مکه اعزام شده بودند و آزمایش DNA انجام شد اما تشریفات اداری طولانی شده است.

وی افزود: از آن زمان سخت پیگیر موضوع هستیم که مسئولان عربستانی پاسخ بدهند. قرار بود پس از موسم حج به ما پاسخ شفاف دهند اما متاسفانه اکنون در تعطیلات هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: موضوع در دست پیگیری است و آنها قول داده اند هر چه سریعتر ماحصل آزمایش ها را اعلام کنند.

محمدی در پاسخ به سئوالی درباره حج عمره نیز گفت: در حال حاضر اولویت ما آسیب شناسی حج ۹۶ و برنامه ریزی برای حج ۹۷ است.

وی افزود: با توجه به اینکه ما همچنان در قطع رابطه با عربستان هستیم، عمره نیاز به بسترسازی، شرایط خاص و تصمیمات درست دارد که باید شرایط ما حتما لحاظ شود.

محمدی در پاسخ به سوال دیگر با موضوع میزان ثبت نام ها برای اعزام به عتبات عالیات نیز گفت: بر اساس آخرین آمار روی سامانه تاکنون ۹۵۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند و این ثبت نام ها در روزهای نزدیک به اربعین بیشتر هم می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: مجموعه کارگزاران حج و زیارت به صورت شبانه روزی تلاش می کنند گذرنامه ها به موقع به کنسولگری ها داده شود.

وی در پایان گفت: آنچه از طریق سازمان حج انجام می شود سامانه سما و مورد تاکید ما است، مراحل ثبت نام در سامانه توسط ۲۴۷۰ دفتر قانونی انجام می شود و ما جاهایی که دفتر زیارتی ندارد طی توافقی با پست ثبت نام ها را انجام می دهیم.