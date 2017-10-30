ساماندهی سودهای صندوق های سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله سیف در حاشیه مراسم گزارش عملکرد اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت رعایت سود سپرده‌های بانکی در شبکه بانکی گفت: خوشبختانه با بررسی های انجام شده عملکرد بانکها در رعایت نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار قابل تقدیر است اما نکته ای که در این زمینه وجود دارد سودهای پرداختی توسط صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت است.

وی ادامه داد: در این زمینه در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم که این صندوق ها را ساماندهی کنیم تا تعهد سود مصوب شورای پول و اعتبار رعایت شود.

سیف گفت: باید پذیرفت که بین بازار سرمایه و بازار پول رابطه جدی وجود داشته و نمی توان به طور مستقل از یکدیگر برای آنها تصمیماتی گرفت و امیدواریم با هماهنگی های لازم بتوان در رابطه با صندوق های با درآمد ثابت شرایطی ایجاد کرد که متعاقبا بتوان در زمان مناسب برای نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری کرد.

وی افزود: بحثی که در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد این است که تعهد سود بالاتر از نرخ سودی که شورای پول و اعتبار اعلام کرده است و موجب عدم ایجاد تعادل در بازار شده است. این در حالی است که هر فعالیتی درآمد خاص خود را داشته و در پایان دوره باید بین سرمایه گذاران تقسیم شود اما وعده سودهای متنوع موجب التهاب در بازار پول خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تداوم طرح ضربتی وام ازدواج گفت: متناسب با منابعی که برای قرض الحسنه و همچنین منابعی که در نظام بانکی وجود دارد طبیعتا باید در این زمینه تعادلی ایجاد شود.

سیف ادامه داد: دلیل اینکه طرح ضربتی اجرایی شد این بود که صف وام ازدواج طولانی شده و افراد متقاضی باید مدت زیادی را معطل می ماندند از این رو اداره اعتبارات بانک مرکزی و با دعوت از برخی بانک ها توانستیم طرح را به نحو مثبتی اجرایی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به محض آنکه احساس شود صف وام ازدواج طولانی شده دوباره باید از چنین شیوه هایی استفاده کرد تا بتوان روال را به حال عادی بازگرداند افزود: فرصت یک ماهه برای دریافت وام ازدواج تاحدی منطقی است اما زمانی که به حدود 6 ماه می رسد به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و بانک مرکزی با توجه به کنترلی که انجام می دهد، در صورت ضرورت ورود پیدا خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با اظهارات وزیر اقتصاد مبنی اینکه نرخ دلار بالای 4 هزار تومان ماندگار نخواهد بود، و آیا این موضوع مورد تایید بانک مرکزی است یا خیر گفت: بانک مرکزی همواره نظر خود را به صراحت در این باره اعلام کرده است به طوری که نقش این بانک نظارت بر بازار و ورود به آن در مواقعی است که دچار نوسانات هیجانی می شود. همواره تلاش کرده ایم تا ثبات همراه با آرامش در بازار وجود داشته باشد و شرایط مناسبی ایجاد شود اما اکنون تاحدودی به نظر می رسد نرخ از دامنه مجاز و منطقی خود بالاتر است که امیدواریم اصلاح شود.

سیف درباره آخرین وضعیت پرداختی ها در موسسه اعتباری کاسپین و توقیف اموال آن توضیح داد: آنچه که مهم است، این است که تا سقف 200 میلیون تومان در حال پرداخت است ولی در میانه این دوره پرداخت به دلیل برخی احکام صادره موانعی ایجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضاییه این توقیف ها رفع شده و ظرف روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود که تا سقف 200 میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمامی سپرده گذاران را خواهد داشت.

سیف ادامه داد: بعد از پرداخت سپرده های تا سقف 200 میلیون تومان اولویت های بعدی به شناسایی اموال و دارایی ها بستگی دارد که این اقدام نیز به سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری است و با توجه به نتایج حاصله می توان تصمیمات دیگری اتخاذ کرد.