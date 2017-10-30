جانسون: بغداد و اربیل به دنبال حل سریع اختلافات باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس در تماس تلفنی با نچیروان بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق از اربیل و بغداد خواست، تا به دنبال حل سریع و مسالمت آمیز اختلافات خود باشند.

جانسون در ادامه فرماندهی مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در جنگ با گروه تروریستی داعش را ستود!

شایان ذکر است که مسعود بارزانی پیش از این اعلام کرده بود در ۱ نوامبر از ریاست اقلیم کردستان عراق کنار خواهد رفت.

امید خشناو رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان قبل از این اعلام کرده بود: بارزانی روز چهارشنبه از سمت خود کنار خواهد رفت.