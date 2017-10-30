به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور جمشیدی امروز در دیدار با امام جمعه یزد با اشاره به تلاش‌های پلیس برای ارتقا و افزایش ایمنی رانندگی در یزد اظهار داشت: علاوه بر تجهیزات نرم افزاری در زمینه آموزش نیروهای انسانی نیز پیشرفت های خوبی در استان یزد به دست آمده است.

وی افزود: برای نخستین بار در استان یزد دو دوره کارشناسی تصادفات برگزار شد که در مجموع این دو دوره، ۴۵ افسر کارشناس تربیت شدند ضمن اینکه این دوره‌ها پیش از این در تهران برگزار می شد اما شرایط برگزاری آن در استان یزد فراهم شد.

جمشیدی همچنین از اعزام ۲۲ کارشناس تصادفات به تهران برای تبدیل به کاردان فنی خبر داد و عنوان کرد: اینکه استان یزد توانسته دو دوره تربیت کارشناس تصادفات را برگزار کند نشان دهنده ظرفیت بسیار بالای یزد در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: یزد از استان‌های پهناور کشور است بنابراین با توجه به نیازهای این استان، تعداد پاسگاه‌ها از دو مورد به هفت مورد افزایش یافته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی یزد از راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ پلیس خبر داد و بیان کرد: مدرن‌ترین مانیتورینگ کشور در اختیار راهنمایی و رانندگی استان یزد است و این موضوع زمینه ای برای افزایش ارتقای ایمنی در رانندگی استان یزد بوده است.

جمشیدی با اشاره به اینکه یزد در سال های ۹۲ و ۹۳ رتبه نخست کشور در بحث افزایش تلفات تصادفات را به خود اختصاص داد، گفت: به لطف خداوند و با اقدامات انجام شده در سال ۹۴، یزد توانست رتبه دوم کاهش تصادفات را کسب کند.