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۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۲۸

عضو شورای شهر تهران؛

نباید برای رسیدن به توسعه پایدار از محیط زیست عبور کنیم

نباید برای رسیدن به توسعه پایدار از محیط زیست عبور کنیم

عضو شورای شهر تهران گفت: نباید برای رسیدن به توسعه پایدار از محیط زیست عبور کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشور، افزود: رویکرد مدیریت جدید شهری برای اداره تهران رویکردی با برنامه و علمی به این معنا که برای انجام کارهای مختلف، توسعه شهر تهران و اجرای پروژه ها حتما باید مطالعات مرتبط با پروژه انجام بگیرد. به عبارت دیگر پیوست های فنی، اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی باید برای پروژه ها در نظر گرفته شود و با نگاه حفظ  محیط زیست به توسعه پراخته شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: طبیعی است در این صورت می توانیم از انجام پروژه ها و توسعه در سطح شهر تهران دفاع کنیم.

وی تاکید کرد: هم بحث توسعه مهم است و هم توجه به محیط زیست که به عنوان یک اصل مهم باید به آن پرداخته شود. این رویکرد می تواند شرایطی فراهم کند که شهروندان از امکانات و خدمات بهتری برای زندگی و رفاه بهره ببرند و این همان بهبود شرایط است که شهردار تهران به آن اشاره کرده است.

نژاد بهرام تصریح کرد: طبیعی است نباید برای رسیدن به توسعه از محیط زیست عبور کنیم. توسعه باید وقتی اتفاق بیفتد که به ابعاد محیط زیست و توسعه در کنار هم توجه کنیم و شهری را مهیا کنیم که شهروندان احساس امنیت، آرامش و رضایتمندی داشته باشند و از مواهب طبیعی برخوردار گردند.

کد مطلب 4129796
سیامک صدیقی

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