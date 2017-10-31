نباید برای رسیدن به توسعه پایدار از محیط زیست عبور کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های کشور، افزود: رویکرد مدیریت جدید شهری برای اداره تهران رویکردی با برنامه و علمی به این معنا که برای انجام کارهای مختلف، توسعه شهر تهران و اجرای پروژه ها حتما باید مطالعات مرتبط با پروژه انجام بگیرد. به عبارت دیگر پیوست های فنی، اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی باید برای پروژه ها در نظر گرفته شود و با نگاه حفظ محیط زیست به توسعه پراخته شود.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: طبیعی است در این صورت می توانیم از انجام پروژه ها و توسعه در سطح شهر تهران دفاع کنیم.

وی تاکید کرد: هم بحث توسعه مهم است و هم توجه به محیط زیست که به عنوان یک اصل مهم باید به آن پرداخته شود. این رویکرد می تواند شرایطی فراهم کند که شهروندان از امکانات و خدمات بهتری برای زندگی و رفاه بهره ببرند و این همان بهبود شرایط است که شهردار تهران به آن اشاره کرده است.

نژاد بهرام تصریح کرد: طبیعی است نباید برای رسیدن به توسعه از محیط زیست عبور کنیم. توسعه باید وقتی اتفاق بیفتد که به ابعاد محیط زیست و توسعه در کنار هم توجه کنیم و شهری را مهیا کنیم که شهروندان احساس امنیت، آرامش و رضایتمندی داشته باشند و از مواهب طبیعی برخوردار گردند.