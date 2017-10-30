سرعت باد در اردبیل به ۱۱۲کیلومتر بر ساعت رسید/بارش در راه است

علی دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از عصر روز یکشنبه شاهد وقوع تندباد هستیم و وزش باد در اغلب شهرهای استان تجربه شده است.

وی افزود: مطابق پیش‌بینی‌ها که سرعت باد متجاوز از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برآورد شده بود، روز دوشنبه سرعت باد در مشگین شهر به ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید.

مدیرکل هواشناسی استان تأکید کرد: در عین حال سرعت باد در گرمی ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت، در فرودگاه اردبیل ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت، در سرعین ۸۶ کیلومتر بر ساعت و در اردبیل ۸۳ کیلومتر بر ساعت محاسبه شده است.

دولتی مهر با تأکید به اینکه وزش بادهای تند از فردا متوقف شده و جوی آرام و پایدار حاکم خواهد شد، اضافه کرد: خسارت تندباد در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه وزش باد تند موجب واژگونی دکل صدا و سیما و شکستن شاخه درختان در برخی شهرها شده است، ادامه داد: در حال برآورد خسارت‌های تندباد هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان در عین حال متذکر شد: از روز پنج‌شنبه سامانه بارشی وارد جو استان می‌شود که اطلاعات آن به زودی اعلام خواهد شد.