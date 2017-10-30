به گزارش خبرگزاری مهر، «استیون منوچین» وزیر خزانه‌ داری آمریکا امروز دوشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر از دیدار با مقامات کشور قطر خبر داد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در این خصوص از دیدار با «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر خبر داد و لزوم همکاری های دو کشور در مبارزه با تأمین مالی تروریسم، راهکارهای تقویت و توسعه همکاری دو جانبه به خصوص در زمینه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و نیز همکاری های راهبردی میان دو کشور را به عنوان اهم موضوعات مورد بحث با امیر قطر عنوان کرد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین با «عبدالله بن ناصر آل ثانی» نخست‌ وزیر و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر نیز دیدار و دربار ه موضوعات مهم منطقه ای و بین المللی با آن ها به تبادل نظر و گفتگو پرداخت.

لازم به ذکر است، وزیر خزانه‌ داری آمریکا پس از اتمام سفر خود به ریاض و سرزمین های اشغالی امروز برای رایزنی با مقامات قطر وارد دوحه شده بود.