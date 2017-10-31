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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شفت خبر داد؛

۳ هکتار از اراضی طبیعی ارتفاعات منطقه «طالقان» شفت رفع تصرف شد

۳ هکتار از اراضی طبیعی ارتفاعات منطقه «طالقان» شفت رفع تصرف شد

شفت -رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شفت از رفع تصرف حدود سه هکتار از اراضی طبیعی ارتفاعات منطقه طالقان این شهرستان خبر داد.

ناصر جمالمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و حمایت از جنگل‌ها و مراتع کشور با هرگونه تصرف غیرقانونی منابع طبیعی برخورد قاطع می شود.

وی افزود: در همین راستا با دستور دادستانی و نظارت مدیر اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان شفت و نیرو های یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری این شهرستان و با حضور نیروی انتظامی حدود سه هکتار از زمین های تصرف شده منابع طبیعی رفع تصرف شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شفت خاطرنشان کرد: این اراضی در ارتفاعات روستای طالقان امامزاده ابراهیم شفت قرار داشت.

کد مطلب 4129807

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