امکان بیمه زائران دارای ویزا/ زوار به سامانه «سماح» مراجعه کنند

محسن نظافتی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کسانیکه از گذشته ویزای ۶ ماهه داشته اند یا به هر روشی در حال حاضر ویزا دارند اما به سامانه سماح مراجعه نکرده اند و تحت پوشش بیمه نیستند، می توانند با مراجعه به سامانه «سماح» بیمه شوند.

وی با بیان اینکه سال گذشته در جریان حادثه ای که در کربلا رخ داد ۶۸ نفر شهید شدند و تنها خانواده ۲ نفر از آنان که در سامانه «سماح» ثبت نام کرده بودند توانستند ۲۰۰ میلیون تومان بیمه عمر دریافت کنند، تصریح کرد: این امکان را در سامانه سماح فراهم کرده ایم کسانیکه ویزا دارند و بیمه نیستند، با مراجعه به سامانه سماح خود را بیمه کنند.

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با تاکید بر اینکه این افراد می توانند به یکی از دفاتر زیارتی ما که آدرس آنها در سایت سازمان حج و زیارت موجود است، مراجعه کنند، افزود: در دفاتر زیارتی مشخصات زائران وارد سامانه سماح شده و با پرداخت هزینه ای بیمه می شوند و یک کد رهگیری دریافت می کنند.