علی علیخانی روز دوشنبه در حاشیه بازدید از سایت مسکن مهر پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پل فعلی واقع در منطقه «تنگ علی» با وجود سه لوله به دهانه یک متر برای دفع آب های سطحی این منطقه کافی نیست و موجب برگشت آب به ساختمان ها می شود.

وی افزود: بر این اساس لازم است درمنطقه «تنگ علی» برای خروج آب های سطحی در اولین فرصت به ساخت پل استانداردی با کانالی به عرض سه متر اقدام شود و عرض معبر آن به گونه ای باشد که عبور و مرور روی آن انجام گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان گفت: کانال بتونی این پل به وسیله ادارات شهرداری، آب منطقه ای و راه و شهرسازی احداث باید شود تا از ورود آب به مسکن مهر جلوگیری شود.

سرپرست شهرداری پلدختر نیز در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کانال سنگی کوی بسیجیان و مسکن مهر هرساله با مشکلاتی مواجه است؛ بنا بر صورت جلسه ای با معاونت عمرانی و مدیرکل حوادث مقرر شد که هزینه احداث پل بر روی آن به سه بخش بین ادارات راه و شهرسازی، آب منطقه ای و شهرداری پلدختر تقسیم شود.

محمد شرفی نصیری ساخت پل ورودی مسکن مهر پلدختر را از وظایف اداره راه و شهرسازی دانست و افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل بارندگی لازم است برای جلوگیری از ورود آب های سطحی و برگشت آنها به مسکن مهر مشکلات کانال خروجی این منطقه برطرف شود.

رئیس شورای شهر پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به در پیش بودن باران های پاییزی و مشکل همیشگی کانال آب های سطحی از سایت مسکن مهر پلدختر بازدید به عمل آمد.

مجتبی چراغی پور افزود: با بررسی های انجام شده مقرر شد اداره راه و شهرسازی نسبت به احداث یک پل جایگزین برای عبور آب های سطحی در مسکن مهر پلدختر اقدام کند.

وی گفت: شهرداری پلدختر نیز نسبت به لایروبی کانال موجود در این منطقه اقدام و مطالعات لازم برای احداث کانال توسط ادارات استانی مربوطه صورت گیرد تا این مشکل به طور کامل رفع شود.

رئیس شورای شهر پلدختر گفت: در این بازدید با پیگیری هایی که توسط معاون عمرانی استاندار و فرماندار پلدختر انجام گرفت، ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی، ستاد بحران، استانداری، آب منطقه ای، فرمانداری شهرستان و سایر دستگاه ها پای کار آمدند تا بتوان در اسرع وقت مشکل سایت مسکن مهر و کوی بسیجیان پلدختر را برطرف کرد.