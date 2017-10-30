تجربه «زمانی قمی» در استان مرکزی برای یزد راهگشاست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی امروز در نشست هماهنگی برنامه های هفته پژوهش با اشاره به اینکه دیروز از سوی هیئت دولت، استانداران چهار استان از جمله یزد معرفی شدند و به زودی مراسم تودیع و معارفه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: زمانی قمی گزینه مناسبی برای استان یزد است و تجربیات وی در استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی می تواند برای یزد راهگشا باشد.

وی از زمانی قمی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته در عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: تجربیات وی می‌تواند به هدایت استان یزد کمک کند.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته پژوهش تاکید کرد: هفته پژوهش یک فرصت است و باید از آن برای خلق فرصت‌های بسیار برای استان و کشور استفاده شود.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: هفته پژوهش می تواند فرصتی برای پایه گذاری چارچوب‌های پیشرفت و توسعه استان یزد باشد و برای رسیدن به این هدف باید در کمیته های تخصصی از افراد خلاق و خوش فکر استفاده شود.

میرمحمدی ادامه داد: در هفته پژوهش باید بتوانیم ستاوردهای علمی و پژوهشی استان را بتوانیم به همگان معرفی کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت انتخاب پژوهشگران برتر، بر لزوم استفاده از شاخص‌های ویژه برای انتخاب پژوهشگران برتر تاکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که پژوهشگران واقعی و برجسته تقدیر شوند.

میرمحمدی تصریح کرد: طرح بورسیه تحصیلی دانشجویان نخبه یکی از اقدامات بسیار مؤثری است که می‌تواند در روند توسعه و پیشرفت استان تحولی مهم ایجاد کرده و نخبگان دانشگاهی را به اجرا و پیگیری طرح‌های پژوهشی و علمی مؤثر ترغیب کند.

استاندار یزد بابیان اینکه مسیر پیشرفت از راه نیروی انسانی می‌گذرد، بیان کرد: می‌توان با حمایت از این نیروها به توسعه استان و کشور کمک کرد و بدون شک برگزاری برنامه‌هایی چون هفته پژوهش در استان‌ها و در سطح ملی می‌تواند گامی اساسی در کمک به رشد پژوهش و فناوری در کشور به‌عنوان پایه پیشرفت و توسعه در کشور باشد.