به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی لطفی امروز در نشست استانی هفته پژوهش و فناوری در استانداری یزد با اشاره به اینکه هفته پژوهش در سال گذشته بر اساس برنامه ریزی شش کارگروه برگزار شد، اظهار داشت: امسال شیوه نامه ای در این زمینه ابلاغ شده که باید هرچه سریعتر نسبت به ابلاغ و اجرای آن اقدام شود.

وی عنوان کرد: این شیوه‌نامه دیرهنگام ابلاغ شده بنابراین بیش از یک ماه از برنامه‌هایی که باید اجرا شود، عقب هستیم بر این اساس ضرورت دارد تصمیم‌گیری در زمینه نحوه اجرای این شیوه نامه تسریع شود.

لطفی با بیان اینکه سال گذشته نمایشگاه فن بازار به مناسبت هفته پژوهش در یزد برگزار شد، عنوان کرد: این نمایشگاه متناسب با هفته پژوهش بود و مورد استقبال نیز قرار گرفت و امیدواریم امسال نیز بتوانیم برای برگزاری این نمایشگاه اقدام کنیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد با اشاره به برخی مشکلاتی که سال گذشته برای برگزاری برنامه های هفته پژوهش از جمله نمایشگاه فن بازار به وجود آمد، افزود: برخی دستگاه‌ها در زمینه همکاری برای برگزاری نمایشگاه‌ها، کوتاهی یا امتناع می کنند که امیدواریم این مشکل امسال با تعامل بیشتر برطرف شود.

وی همچنین تاکید کرد: دستگاه‌ها و ادارات باید از موازی کاری در برگزاری برنامه هفته پژوهش خودداری کنند.

لطفی یاداور شد: امسال وزارت علوم طی ابلاغیه ای از همه دستگاه‌ها خواسته تا از اجرای برنامه های مجزا در هفته پژوهش پرهیز کنند بنابراین ما نیز همین درخواست را از همه دستگاه‌ها داریم و معتقدیم باید تلاش شود تا یک برنامه واحد با تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها اجرا شود و برنامه ریزی به نحوی باشد که شاهد بهترین نتایج و خروجی‌ها باشیم.