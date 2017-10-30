به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گشایش دومین نمایشگاه بزرگ بین‌المللی «قاب غریب قریب» در نجف اشرف برگزار شد.

ساداتی‌فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، حجت‌الاسلام علم‌الهدی نماینده بعثه مقام معظم رهبری(مدظله) در نجف، پلارک رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، معاون استاندار نجف و برخی از اعضای پارلمان عراق و جمعی از مسئولان ایرانی و عراقی نیز در این مراسم حضور داشتند.

این نمایشگاه به همت هیئت و مؤسسه مردم‌نهاد پنج تن آل‌عبا (ع) اهواز و با مجوز کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین کشور و حمایت ستاد بازسازی عتبات عالیات نجف برپا شده و در طول مدت مراسم پیاده‌روی اربعین میزبان زوار اباعبدالله‌الحسین(ع) خواهد بود.

«قاب غریب قریب» ششمین رویداد فرهنگی از مجموعه نمایشگاه‌های قاب غربت است که توسط هیئت پنج تن آل عبا(ع) دایر شده است و از ۹ تا ۲۲ صفر در نجف اشرف، صحن حضرت فاطمه زهرا (س) واقع در مقام زین‌العابدین (ع) دایر خواهد بود.