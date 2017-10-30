تکمیل خطوط مترو ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع کمیسیون عمران و حمل و نقل تکمیل و ایمنی خطوط مترو است، تصریح کرد: در شورا تقویت حمل نقل عمومی را یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ترافیک و آلودگی هوا می دانیم که باید با تکمیل خطوط مترو و افزایش ۲ هزار اتوبوس به شرکت واحد بتوانیم سفرهای صورت گرفته با حمل و نقل عمومی را در مجموع به ۱۰ میلیون سفر برسانیم.



وی با بیان اینکه پرونده مترو تهران بسته نشده است، گفت: مترو فقط تونل سازی نیست و شامل ریل گذاری، تجهیزات، سیگنالینگ، پست برق و ... است، در رد ادعای "بسته شده پرونده مترو" باید گفت که بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل خطوط نیاز داریم و قطعا با اعتبارات جاری شهرداری محقق نمی شود، برای حل این موضوع به دنبال تزریق اعتبارات مناسب هستیم که این روند را سرعت بخشیم.



رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر خاطرنشان کرد: در دوره های ریاست جمهوری گذشته مصوباتی داشتیم که بر اساس آن ۲هزار میلیارد دلار از سوی مجلس برای گسترش مترو شهرها در نظر گرفته شد که هزارمیلیارد دلار آن به تهران اختصاص یافت اما این مصوبه توسط دولت احمدی نژاد ابلاغ نشده و به شهرداری پرداخت نشد، این قانون توسط رئیس جمهور وقت متوقف شد که به دنبال احیا آن هستیم، بر این اساس با دیداری که اعضای شورا با ریاست مجلس داشتند، این موضوع مجددا مطرح شد.



وی با اشاره به اینکه مترو نیاز به نگاه ملی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد، اظهار کرد: در ملاقاتی که اعضای شورای شهر و شهردار تهران با رهبری خواهند داشت نیز یکی از خواسته ها کمک در زمینه حل مشکلات اعتباری مترو خواهد بود.