خدمات رفاهی کارکنان لغو نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید رضا خدیوی با حضور بیست و سومین دوره نمایشگاه مطبوعات با تشریح این موضوع که اخیرا شایعه ای در میان کارکنان شهرداری ها پیش آمده مبنی بر اینکه قرار است خدمات رفاهی کارکنان لغو شده یا کاهش پیدا کند، گفت: اخیرا شهردار تهران و معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران در رابطه با این موضوع مصاحبه ای داشتند و اعلام کردند که نه بحث تعدیل نیرو، نه بحث کم شدن اضافه کار و نه بحث موضوعات رفاهی در دستور کار مدیران ارشد شهرداری تهران قرار ندارد.

وی افزود: برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی خدمات رفاهی پس از پرداخت حقوق و مزایا به شرط تامین اعتبار و وجود نقدینگی، نزد دستگاه اجرایی قابلیت پرداخت را دارد؛ ما قطعا پای تعهداتی که به همکاران عزیزمان در شهرداری تهران دادیم، هستیم.

مدیر کل رفاه کارکنان شهرداری تهران با اعلام این خبر که روز شنبه جلسه ای را در کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر تهران و برای دفاع از این موضوع داشتیم، تصریح کرد: به محض اینکه بخشی از موضوعات مالی شهرداری تهران حل شود، بدهی که ما به پرسنل شهرداری تهران داریم، حتما پرداخت خواهد شد زیرا این بدهی جزو تعهدات ما است.

وی با تاکید بر اینکه آنچه در سال ۹۶ تعهد کردیم را پرداخت خواهیم کرد، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر تورهای ما در حال برگزاری است و خدماتی که قرار بود پرداخت شود را می پردازیم؛ ما تنها یک مورد از تقویم رفاهی مان عقب است که با توجه به قرارگیری این موضوع در دستور کار و قول مساعدی که معاونت محترم مالی به ما داده اند، انشالله آن را پرداخت خواهیم کرد. لذا همکاران ما در شهرداری تهران نگران این موضوع نباشند، خدمتگزاران آنها در اداره کل رفاه و معاونت توسعه منابع انسانی پیگیر موضوعات رفاهی همکاران هستند.