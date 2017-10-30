مهران تا ۲ روز آینده گرد و غباری است/هوا در وضعیت ناسالم

علی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون وضعیت هوای مهران در شرایط ناسالم قرار دارد و پیش بینی می کنیم این وضعیت تا ۲ روز آینده نیز تداوم یابد.

طبق اعلام هواشناسی استان ایلام، توده گرد و غبار که از دو روز گذشته وارد آسمان استان شده تا دو روز آینده در مناطق مرزی استان از جمله شهرستان مهران ادامه خواهد داشت.

این توده گرد و غبار از سمت کشورهای عراق عربستان، سوریه و عراق وارد آسمان استان شده است.

کارشناسان بهداشت و درمان به زائران توصیه کرده اند حتما از ماسک های تنفسی استاندارد استفاده کنند.