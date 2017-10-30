  1. استانها
  2. ایلام
۸ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۲۷

مدیر هواشناسی مهران:

مهران تا ۲ روز آینده گرد و غباری است/هوا در وضعیت ناسالم

مهران-مدیر هواشناسی مهران گفت: مهران تا ۲ روز آینده گرد و غباری است.

علی محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هم اکنون وضعیت هوای مهران در شرایط ناسالم قرار دارد و پیش بینی می کنیم این وضعیت تا ۲ روز آینده نیز تداوم یابد.

طبق اعلام هواشناسی استان ایلام،  توده گرد و غبار که از دو روز گذشته وارد آسمان استان شده تا دو روز آینده در مناطق مرزی استان از جمله شهرستان مهران ادامه خواهد داشت. 

این توده گرد و غبار از سمت کشورهای عراق عربستان، سوریه و عراق وارد آسمان استان شده است. 

کارشناسان بهداشت و درمان به زائران توصیه کرده اند حتما از ماسک های تنفسی استاندارد استفاده کنند. 

کد مطلب 4129860

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها