روند مطلوب صدور روادید در دفاتر ۱۳ گانه/ ۱.۸ میلیون ویزا صادر شد

مجتبی کریمی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه فرایند صدور روادید در دفاتر ۱۳ گانه و سه سرکنسولگری عراق، روال بسیار خوب و آرامی را طی می کند، اظهار داشت: در دفاتر و کنسولگری روند آرام است و اکثر دفاتر گفته اند که ویزای هرمقدار گذرنامه که صبح می گیرند را شب تحویل می دهند.

وی با بیان اینکه ازدحام روادید را در اصفهان داشتیم که امروز مسئولان گفتند کارها کنترل شده و تعداد زیادی روادید صادر شده و مقدار کمی باقی مانده است.

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه روال صدور روادید فردا به حالت عادی برمی گردد، یادآور شد: خوشبختانه صدور ویزا در برخی دفاتر آنقدر به روز بود که گفتند در پایان روز هیچ روادیدی باقی نمی ماند.

کریمی بیان کرد: تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار روادید صادر شده است که تا آخر امشب این رقم بالاتر هم می رود.