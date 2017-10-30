نامه سازمان بازرسی در خصوص نیروی انسانی شورای شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی در نشست خبری خود که در محل برگزاری بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، گفت: در حال حاضر ظرفیت شهر تهران وضعیت مناسبی را دارد و می‌توان از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.

وی با اشاره به بحث آلودگی هوا و ترافیک شهر تهران گفت: راه‌حل‌های بسیاری در این زمینه در دنیا وجود دارد و استفاده از سوخت فسیلی یکی از راه‌کارهایی زیادی در این زمینه وجود دارد و ما باید از این راه‌کارها در شهر تهران نیز استفاده کنیم.

رئیس شورای شهر تهران بیان کرد: یکی از راه‌حل‌ها کاهش مصرف سوخت است که برای رسیدن به این موضوع باید حمل و نقل عمومی را توسعه بدهیم.

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: براساس طرح جامع حمل و نقل شهر تهران ما باید ۱۰ میلیون سفر را از طریق حمل و نقل ریلی انجام دهیم که امیدواریم در آینده نزدیک با همکاری دولت و شهرداری اتفاقات خوبی در این بخش بیفتد.

وی افزود: بحث آلاینده‌ها و ریزگردها از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و باید تلاش شود که از سوخت فسیلی در شهر تهران کمتر مورد استفاده قرار بگیرد و این در حالی است که دنیا به سمت انرژی‌های تجدید پذیر رفته است و ما نیز به این سمت حرکت کنیم که البته این موضوع نیاز به اعتبار دارد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط ما در آینده بتوانیم به این سمت حرکت کنیم.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر شهردار تهران ۲ ستاد را در بخش درآمدزایی و همچنین پیگیری کردن بودجه‌ها در شهرداری تشکیل داده است که این کار با هدف کاهش هزینه‌ها در شهر تهران صورت گرفته است و امیدواریم با کسب نتایج آن بتوانیم عملکرد هزینه‌ای خوبی را در شهر تهران داشته باشیم و امیدواریم شهر تهران در آینده بدون شهرفروشی بتواند درآمدزایی داشته باشد.

هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به هزینه‌های مذهبی در شهر تهران گفت: در سال‌های گذشته مراسم‌ مناسبت‌محور بوده و مردم نیز در این بخش همکاری‌های لازم را داشته‌اند و اینگونه نبوده که ما از کمک‌های شهرداری برای مراسم‌های مذهبی استفاده کنیم و این در حالی است که ما هیچ بنایی را برای کاهش هزینه‌های مذهبی در شهر تهران نداریم.

وی افزود: مسائل فرهنگی و مذهبی مورد توجه مدیریت شهری است و قطعاً در این بخش شهرداری کوتاهی را نخواهد کرد.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص ورود مدیریت شهری برای پایان دادن به وضعیت مصلا گفت: اگر مدیریت این مجموعه به شهرداری واگذار شود قطعاً شهرداری اقدامات لازم را انجام خواهد داد اما تا به امروز مصلای تهران به شهرداری واگذار نشده است و در صورت واگذاری شهرداری همانند همه پروژه‌ها با قدرت در این بخش وارد خواهد شد.

هاشمی رفسنجانی درباره آخرین وضعیت بوستان محله پاسداران، بیان کرد: این موضوع از مواردی است که در صحنه شورای شهر تهران نیز پرداخته شده و تذکری به شهردار تهران داده‌ایم و پاسخ لازم داده شده است و این موضوع در شهرداری در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد: متاسفانه در بسیاری از محلات نیز این مشکل در محلات وجود داشته و شهرداری به دلیل عدم نقدینگی اقدام به این کارها کرده است که البته این موارد در دست پیگیری و بررسی است.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص نظارت مالی بر شهرداری تهران، خاطر نشان کرد: شهرداری تهران براساس قانون بودجه‌ای که هر ساله تصویب می‌شود هم درآمد کسب و هم هزینه می‌کند و شهرداری باید طبق این قانون عمل کند. البته در برخی از سال‌ها هنوز تفریق بودجه شهرداری انجام نشده است که این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

هاشمی رفسنجانی بیان کرد: برای رسیدن به نظارت مالی بر شهرداری فاصله داریم که البته هم اکنون نیز نظارت جدی در شهرداری وجود دارد اما نظارت مورد نظر تحقق نیافته است.

وی در خصوص تعطیلی خط ۷ نیز با بیان اینکه موضوع ناایمن بودن خط ۷ توسط شورا و شهرداری به طور مشترک بررسی شد، گفت: من به دلیل آنکه رئیس شورای شهر هستم چهره سیاسی محسوب شده و نباید موضوع خط ۷ را سیاسی کنیم. پس بروید از مسئولان امر به خصوص مشاور طرح سوال کنید که شنیده‌ام حاضر نبوده به دلیل ناایمن بودن خط، بهره برداری از آن را تایید کند.

وی همچنین با رد تعدیل نیرو در شورای شهر، گفت: بر اساس چارت شورا، تنها باید ۱۴۰ نفر پرسنل داشته باشیم اما متاسفانه به دلیل انباشت نیرو حالا ۵۰۰ نیرو داریم که حتی سازمان بازرسی کل کشور نیز به ما نامه زده که باید ۱۴۰ نیرو را حفظ کنید و این حرف اعضا نیست بلکه سازمان بازرسی نامه زده است و فشار از طرف سازمان‌های نظارتی است؛ اگر بخواهیم به این نامه‌ها بی توجه باشیم باید از جیب خودمان هزینه‌ها را پرداخت کنیم. هر چند که اعضا می‌توانند در قالب کارشناس و مشاور نیروهایی داشته باشند که البته مصوبه آن نیز قطعی نیست.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که مردم تهران به یک لیست اصلاح طلب رای دادند و چه باید کرد که اعتماد مردم خدشه دار نشود؟، گفت: باید در همه کارهایمان صداقت را سرلوحه امور قرارداده و بلوف نزنیم؛ باید واقعیت‌گرا باشیم و با ندانم کاری امورات را پیش نبریم اما دقت داشته باشید که شورای شهر سوپرمن نیست که از روی همه معضلات بتواند عبور کند.

وی راجع به حاشیه نشینی در اطراف شهر تهران گفت: شهر تهران با زیرساخت‌هایی که برای خود ساخته از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است و مردم را جذب می‌کند و با توجه به گرانی تهران بسیاری از مردم به حاشیه‌های شهر تهران مهاجرت کردند و ما بالغ بر ۱۰۰ روستای حاشیه‌ای در اطراف تهران داریم.

رئیس شورای شهر تهران گفت: یکی از معضلات شهر تهران حاشیه نشینی‌های اطراف آن است و جمعیت شهر تهران با حاشیه به ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌رسد و مدیریت شهری نمی‌تواند در خصوص حاشیه‌نشینی‌ها تصمیم‌گیری کند و این موضوع به وزارت کشور و دولت بر می‌گردد که امیدواریم تمهیداتی را در این بخش پیش‌بینی کنند.

هاشمی رفسنجانی یادآور شد: بسیاری از این حاشیه نشین‌ها با کمبود امکانات از جمله بیمارستان و مراکز آموزشی روبروست و امیدواریم این موارد مورد توجه مسئولان مربوطه قرار بگیرد.