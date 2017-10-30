به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در پایان این جلسه و در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از برگزاری نشست سران سه قوه و گفت وگو درباره مسایل مهم کشور و تصمیم گیری درباره آنها گفت: در مورد برجام ، آمریکایی‌ها دنبال توطئه هستند، توطئه اصلی آنها هم این است که مردم ما را نسبت به آینده اقتصاد و پیشرفت کشور دچار تردید کنند.

روحانی اظهارداشت: باید از طرف سه قوه از مردم بزرگوار ایران تشکر کنم که مثل همیشه در برابر این توطئه‌ها با قدرت ایستادگی کردند و ایستادگی می‌کنند و اساس برنامه آمریکا هم ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم است که مردم در عمل و بیان، پاسخ قاطع دادند.

رییس جمهور گفت: البته ما در این جلسه، برای سناریوهای مختلفی که ممکن است پیش روی ما باشد، بحث کردیم و هماهنگی لازم برای تصمیمات آینده ما بحمدالله وجود دارد.

دکتر روحانی ، مسایل اقتصادی را یکی دیگر از محورهای گفت وگو بیان کرد و افزود: در این جلسه همچنین به طور مفصل درباره رفع برخی معضلات اقتصاد به گونه ای که مردم کاملاً احساس امنیت بکنند و بدانند برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی‌ آنان امنیت کامل در کشور وجود دارد، بحث شد.

سازوکاری برای امنیت اقتصادی مردم و جذب بهتر سرمایه گذاری طراحی کردیم

رییس جمهور همچنین با بیان اینکه ساز و کاری هم در این جلسه در ارتباط با این موضوع پیش‌بینی کردیم، گفت: برای جذب بهتر سرمایه‌گذاری بویژه از سوی کارآفرینان ایرانی خارج از کشور تصمیمات خوبی اتخاذ کردیم به گونه ای که همه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بتوانند در چارچوب قانون و مقررات کشور، از فضای اقتصادی کشور بهره‌برداری بکنند.

روحانی مسایل منطقه را ازدیگر محورهای بحث و بررسی در نشست سران سه قوه بیان کرد و افزود: در منطقه ما استکبار جهانی همواره دنبال ناامنی و بی‌ثباتی و ایجاد اختلاف بین کشورهای منطقه است و ما معتقدیم مسایل منطقه باید توسط کشورهای منطقه و با هماهنگی این کشورها حل و فصل شود و برای آن ساز و کار لازم وجود دارد.

رییس جمهور به تلاش استکبار برای ایجاد ناامنی و گسترش تروریسم در منطقه اشاره کرد و اظهارداشت: امروز بحمدالله قدم به قدم در حال عبور از این معضل در منطقه هستیم و امیدوارم کشورهای منطقه در آینده نزدیک بتوانند از معضل تروریسم خلاصی یابند و تروریسم در منطقه ما مضمحل شود و استکبار نتواند به آن اهدافی که دنبال می کرد، دست یابد.

روحانی بااشاره به تلاشهای استکبار جهانی برای تغییر در مرزهای جغرافیایی منطقه ، گفت: تیر استکبار دراین عرصه نیز به سنگ خورد و نتوانست موفقیتی کسب کند.

رییس جمهور با بیان اینکه استکبار همچنان به تلاشهایش برای ایجاد اختلاف در منطقه با هدف فروش تسلیحات نظامی خود ادامه می دهد ، اظهارداشت: ما باید برای اختلافاتی که در منطقه وجود دارد راه‌حل پیدا کنیم. در همین زمینه باید کشتار منطقه‌ای و بمباران نابجای منطقه متوقف شود و ما در این جلسه در خصوص این مسأله هم بحث کردیم و نکات مورد نظر سه قوه در این زمینه هماهنگ است و ان شاء‌الله اقدامات لازم انجام خواهد گرفت.

روحانی برگزاری منظم تر و در فاصله زمانی کمتر نشست های سران سه قوه را از دیگر تصمیمات این نشست ذکر کرد و گفت: تصمیم گرفتیم که نشست سران سه قوه در فاصله زمانی کوتاه تر و به طور منظم‌تر برگزار شود .

رییس جمهور اظهارداشت: معتقدم کشور در صورتی می‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی را به خوبی بپیماید که همه قوا و نیروهای کشور در کنار هم متحد و زیر نظر مقام معظم رهبری باشیم و بی‌تردید همفکری، رایزنی و هماهنگی سران سه قوه بسیار تأثیرگذار است و این مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بود که جلسات روسای قوا بیشتر تشکیل شود و ما امشب تصمیم گرفتیم که به طور نوبه‌ای، منظم و با فاصله‌های کمتر جلسه سران سه قوه را برگزار کنیم.