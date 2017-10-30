به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، در پی سانحه رانندگی در جنوب شهر «الحله» مرکز استان بابل عراق ۴ زائر ایرانی شهید شدند.

همچنین یک عراقی در این حادثه کشته و ۱۴ زائر ایرانی نیز زخمی شدند. در این حادثه یک دستگاه مینی ‎‏بوس واژگون گردید.

در همین راستا، یک منبع امنیتی نیز روز دوشنبه اعلام کرد که در این حادثه که در منطقه «الکفل» واقع در جنوب الحله روی داد چهار زائر ایرانی شهید و ۱۴ زائر دیگر زخمی شدند.

وی همچنین افزود که مجروحان این حادثه به منظور درمان به بیمارستان الحله منتقل شدند.



از سوی دیگر رئیس جمعیت هلال احمر دشت آزادگان از واژگونی اتوبوس زائران ایرانی در شهر «العماره» خبر داد.

وی با بیان اینکه ۱۴ مصدوم این حادثه از طریق مرز چذابه به کشور برمی گردند، تصریح کرد: نیروهای هلال احمر مستقر در مرز منتظر مصدومان هستند.

رئیس هلال احمر دشت آزادگان با تاکید بر اینکه علت حادثه و اینکه این زائران از کدام استان هستند مشخص نیست، افزود: جنسیت این زائران نیز مشخص نیست.

ساعدی یادآور شد: طی تماس با مسئول هلال احمر «العماره» اطلاعات تکمیلی این حادثه را متعاقبا اعلام می کنیم.