گره کور «خسروی» و گرد و غبار «مهران»/ پروازهای نجف و بغداد لغو شد

خبرگزاری مهر- گروه استانها: در بسته خبری اربعین آخرین رویدادهای مرتبط با پیادهروی اربعین را مرور خواهیم کرد، مواردی از قبیل روند صدور ویزا، آخرین اخبار بازگشایی مرز خسروی، پیشبینی تمهیدات امداد و درمان، ارائه خدمات به زائران، وضعیت تداوم روزهای غبارآلود عراق و مهران و برخی از اخبار مرزهای چهارگانه کشور برای تردد در ایام اربعین.
گره کور بازگشایی خسروی
همانند روزهای گذشته اخباری از احتمال بازگشایی و یا ادامه انسداد مرز خسروی شنیده میشد، در اوایل صبح دوشنبه یک منبع آگاه امنیتی از افزایش احتمال بازگشایی مرز خسروی خبر داد و گفت: توافقات نهایی برای بازگشایی مرز خسروی بین طرفین ایرانی و عراقی انجامشده است و بازگشایی تا ساعاتی دیگر انجام خواهد شد، نیروهای ایرانی و عراقی کنترل گیتها در دو طرف مرز مستقرشده و منتظر دستور مقامات ارشد دولتی برای آغاز تردد زائران اربعین از این مرز هستند.
با این حال ساعاتی بعدازاین خبر بار دیگر از سمت این منبع آگاه اعلام شد که آمادگی ایران برای بازگشایی مرز خسروی ۱۰۰ درصدی است، تمامی زیرساختها و امکانات رفاهی و امنیتی در مرز خسروی و استان کرمانشاه فراهم است و تنها در انتظار اعلام طرف عراقی برای بازگشایی هستیم. اما طرف عراقی همچنان هماهنگی کامل را برای این امر ندارد.
به گفته این منبع امنیتی مسئولان ایران و دستاندرکاران ستاد اربعین در استان کرمانشاه حتی بسیاری از امکانات آنسوی مرز را تقبل کردهاند و تا منذریه عراق نیز امکانات رفاهی ازجمله آبرسانی و اقدامات امنیتی در دسترس زوار قرارگرفته است اما همچنان منتظر تضمینهای لازم از سوی طرف عراقی هستند و تاکنون این اعلام آمادگی به تأخیر افتاده است.
هنوز طرف عراقی رسماً و کتباً آمادگی خود را اعلام نکرده استسردار جلال ستاره معاون عملیات مرزبانی ناجا هم گفت: مرز خسروی به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم همچنان بسته است و همکاران ما در حال رایزنی برای بازگشایی این مرز هستند و طبق آخرین خبری که به ما دادند مسئولان کشور عراق بهصورت شفاهی آمادگی خود را برای بازگشایی این مرز اعلام کردند.
سخنگوی ستاد مرکزی اربعین هم بر لزوم موافقت کتبی عراقی برای بازگشایی مرز خسروی تأکید کرد و گفت: هنوز طرف عراقی رسماً و کتباً آمادگی خود را اعلام نکرده است، طرف عراقی باید از آمادگی ۱۰۰ درصد برخوردار باشد سپس مرز باز شود.
شهریار حیدری در رابطه با وضعیت زائران ۵ استانی که برای خروج باید به مرز خسروی مراجعه کنند هم افزود: تقسیمبندی زائران به این منظور انجام شده که در صورت ازدحام در یک مرز زائران بتوانند از مرزهای دیگر خارج شوند، اگر مرزی همچون خسروی با مشکل امنیتی مواجه باشد، باید از سایر مرزها استفاده کرد اما این امر موجب سختتر شدن شرایط برای سایر مرزها میشود و اگر این پنج استان را نیز به مهران اضافه کنیم، ترافیک مرز مهران بسیار سنگین خواهد شد.
حیدری بازگشایی مرز خسروی را دغدغه اصلی وزارت کشور خواند و گفت: این مرز حتماً باید باز شود، چراکه تفاهمنامهای با عراق داریم و مردم قصر شیرین نیز هر آنچه لازم بوده را برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی آماده کردهاند.
صدور روادید از مرز یکمیلیون و ۸۰۰ هزار گذاشت
بعد از تأخیرهای به وجود آمده در روند صدور روادید، رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه ایران از تحقق روند آرام و منطقی صدور ویزا خبر داده و گفته است که فرایند صدور روادید در دفاتر ۱۳ گانه و سه سرکنسولگری عراق، روال بسیار خوب و آرامی را طی میکند، در دفاتر و کنسولگری روند آرام است و اکثر دفاتر گفتهاند که ویزای هر مقدار گذرنامه که صبح میگیرند را شب تحویل میدهند.
آنطور که مجتبی کریمی گفته است تا ساعات میانی روز دوشنبه یکمیلیون و ۸۰۰ هزار روادید صادرشده بود که تا آخر شب قطعاً افزایشیافته است، تنها ازدحام روادید را در اصفهان داشتیم که امروز کارها کنترلشده و تعداد کمی باقیمانده است.
خروج ۴۵۰ هزار زائر از مرزهای زمینی و هوایی کشورمفقود شدن مدارک ۵۰ زائر خبر دیگری بود که سرکنسول ایران در عراق به آن اشارهکرده و از زائران خواست که با دقت از مدارک خود در طول سفر مراقبت کرده در صورت مواجهشدن با هر مشکلی به نمایندگیهای ایران در بصره، نجف، سامرا و کربلا مراجعه کنند.
میر مسعود حسینیان خبر از خروج ۴۵۰ هزار زائر از مرزهای زمینی و هوایی کشور داد، به گفته وی بر اساس توافقات انجامشده با طرف عراقی در صورت مواجهه با افراد و یا زائرانی که بدون مدارک قانونی از مرز خارجشدهاند با آنها بر اساس قانون عراق برخورد میشود.
بازگرداندن ۲۰۰ زائر بدون مدرک از مرزها
بازگرداندن ۲۰۰ زائر بدون مدارک قانونی از مرزها دیگر خبری بود که حسینیان در سخنانی از آن گفت و افزود: نیروی انتظامی و مسئولان مرزها امسال با این موارد بهصورت جدی برخورد کرده و زائران بدون مدارک قانونی را از مرزها بازمیگردانند، مراجعه بدون گذرنامه و روادید به مرزها سبب ازدحام جمعیت در مرزها و بسته شدن مرز شده و افرادی که دارای مدارک قانونی برای خروج هستند را با مشکل مواجه میکند.
سرهنگ مجید صمدی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نیز به زائران توصیه کرد به مدتزمان اعتبار گذرنامه خود برای دریافت ویزا توجه داشته باشند؛ در عرف بینالملل معمولاً گذرنامه باید سه برابر اعتبار ویزا دارای اعتبار باشد ولی در اربعین طی توافق با طرف عراقی مدتزمان ۴ ماه اعتبار گذرنامه از سوی عراق پذیرفتهشده است، اگر زائر ویزا داشته باشد، حتی اگر گذرنامه وی تا ۱۰ روز اعتبار داشته باشد، از سوی ما و طرف عراقی پذیرفتهشده است، خوشبختانه تاکنون موردی دیده نشده که اعتبار گذرنامه کمتر از ۶ یا ۴ ماه باشد و عودت شده باشد، زائرانی که میخواهند برای ویزا اقدام کنند، اعتبار گذرنامهشان باید حتماً ۶ ماه باشد.
مجتبی کریمی هم ضمن تائید اظهارات سرهنگ صمدی ادامه داد: برای رفاه حال زائران در کنار این سند، از عوامل اجرایی عراق خواستیم اگر گذرنامه زائری کمتر از ۶ ماه زمان داشت، با این افراد مدارا کنند، مأموران سفارت عراق بسیاری از گذرنامههای با کمتر ۶ ماه اعتبار را بازگرداندهاند اما گاه به دلیل شلوغی مسئولان عراقی دقت نظر کمتری به تاریخ گذرنامه دارند و اگر گذرنامه زوار معتبر است و ویزا را دریافت کردهاند، میتواند از مرز خارج شوند.
جانشین معاون هماهنگکننده ناجا هم گفته است حجم زائران روزبهروز در حال افزایش است و خوشبختانه روند تردد در مرزهای سهگانه کشور بهخوبی در حال انجام است.
به گفته سردار فتحی زاده زائرانی که مرز خسروی بهعنوان مرز خروجی آنها انتخابشده است در حال حاضر میتوانند از مرز مهران و یا سایر مرزها تردد نمایند، در مرز مهران امکانات خوبی فراهمشده است و برخی کاستیهای سالهای قبل برطرف شده و تردد زائران بهصورت در جریان است.
هجوم گردوغبار
گردوغبار و هشدارهای بهداشتی ستاد بهداشت و درمان، توصیه به استفاده از ماسک و منع بیماران قلبی و افراد مسن از عزیمت به عراق همه ازجمله اتفاقاتی بود که بخشی از اخبار اربعین را به خود اختصاص داد تا جایی که میزان غلظت گردوغبار در شهرستان مهران با ۲۶۰ میکروگرم بر مترمکعب و ۱.۵ برابر حد مجاز گزارش شد، سرکنسول ایران در عراق با بیان اینکه در دو روز گذشته وضعیت جوی در کربلا بهشدت غبارآلود بوده است گفت: شرایط جوی بهگونهای است که تا ۵۰۰ متری خود نیز قابلمشاهده نیست و لازم است که زائران عزیز حتماً ماسک با خود به همراه داشته باشند.
میر مسعود حسینیان توصیه کرد بیماران تنفسی و ریوی حتیالمقدور از سفر به کربلا خودداری کند و یا در صورت سفر در این ایام امکانات موردنیاز خود را به همراه داشته باشند، و با توجه به تعداد اندک دستگاه دیالیز در عراق وزارت بهداشت بیمارانی که نیاز به دیالیز دارند به کربلا سفر نکنند.
فردا دیگر پدیده گرده و غبار را در کربلا نخواهیم داشت اما وزش باد را برای شهر کربلا پیشبینی میکنیمبر اساس گزارش کارشناس سازمان هواشناسی اما این روند آلودگی در آسمان کربلا روز سه شنبه متوقف خواهد شد، به گفته کبری رفیعی به علت وجود گردوخاک در کشور عراق، در شمال غرب و غرب کشور نیز شاهد پدیده گردوغبار بودیم، «مهران» کمی ابری تا نیمهابری خواهد بود، سه شنبه دیگر پدیده گرد و غبار را در کربلا نخواهیم داشت اما وزش باد را برای شهر کربلا پیشبینی میکنیم.
مدیر هواشناسی مهران اما تداوم وضعیت آلودگی مهران تا ۲ روز آینده پیشبینی کرده و گفت: توده گردوغبار که از دو روز گذشته از سمت کشورهای عراق عربستان، سوریه و عراق وارد آسمان استان شده تا دو روز آینده در مناطق مرزی استان ازجمله شهرستان مهران ادامه خواهد داشت.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به لغو پروازهای نجف و بغداد به دلیل گردوغبار و نداشتن دید کافی خلبان، گفت: احتمال میدهیم این وضعیت تا امشب ادامه داشته باشد.
مردم موارد مشکوک ابتلا به بیماری را اطلاع دهند
سخنگوی اورژانس کشور هم با تأکید بر پیشگیری از بروز بیماریها، از همه زائران خواست برخی از مواردی را موردتوجه زائران قرار دهند ازجمله اینکه در صورت مشاهده مسمومیت غذایی در چند نفر از یک کاروان، یا تب، سرفه طولانیمدت، علائم آنفلوانزا و عفونتهای تنفسی و حتی بیماریهای پوستی مراتب را به اولین مرکز بهداشت در طول مسیر حرکتی خود اطلاعرسانی کنند.
مجتبی خالدی همچنین به بیماران قلبی و دیابتی توصیه کرد، قبل از حرکت به سمت کربلا با پزشکان خود مشورت کرده و با توجه به سابقه بیماری و همچنین داورهای مصرفی خود باید دقت و مراقبت بیشتری انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکلی با تیمهای درمانی مستقر در مسیرها در میان بگذراند.
تعداد پزشکان حاضر در راهپیمایی اربعین امسال، ۳۰ درصد افزایش داشته استمعاون درمان وزارت بهداشت هم از فعالیت بیش از ۴۰۰ پزشک در راهپیمایی اربعین حسینی خبر داده و گفت: تعداد پزشکان حاضر در راهپیمایی اربعین امسال، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
قاسم جان بابایی هشدار داد که ازدیاد جمعیت و عدم رعایت بهداشت ازجمله عوامل ابتلای زائران به هپاتیت آ است، زائران تنها از آب بطری مهرومومشده و یا آب جوشانده شده استفاده و از مصرف غذای غیر پخته و یا نامطمئن خودداری کنند، همچنین هنگام مصرف میوه علاوه بر شستشوی مناسب آن، پوست میوهها را کنده و دور بیندازند.
آمادهباش صددرصدی پلیسراه
با توجه به افزایش عزیمت مردم به سمت مرزها رئیس پلیسراه راهور ناجا از آمادهباش صددرصدی مأموران پلیس راهور ناجا برای ایمنی و انضباط در مسیرهای منتهی به مرزهای مهران، شلمچه و چذابه خبر داد.
به گفته محمدحسین حمیدی در حال حاضر افزایش تردد در مرزهای شلمچه، چذابه و مهران را شاهدیم و نیروهای پلیس راهور ناجا از ابتدای ماه صفر تاکنون در معابر شهری و جادهای مستقر هستند و از دیروز تیمهای کمکی برای تقویت این یگان از اقصی نقاط کشور به نقاط مرزی اعزام شدهاند و در کنار مأموران پلیس راهور استانها، مأموریت خود را انجام خواهند داد.
در حال حاضر شرایط تردد در محورهای مواصلاتی کشور و بهخصوص مرزها عادی و با افزایش سفرها مورد خاصی گزارش نشده است به گفته وی محدودیتی برای تردد اتوبوسها در شب وجود ندارد و تمام کاروانها میتوانند طبق زمانبندی در طول جادهها حضور یابند؛ البته برای شرایط ترافیکی خاص محدودیتهای خاص اندیشیده میشود و بهصورت مقطعی و با هماهنگی روسای پلیسراه هر استان به اجرا درخواهد آمد همچون ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در نقاط مرزی و یکطرفه شدن برخی جادهها با توجه به شرایطی که پیش خواهد آمد.
رئیس پلیس راهور کشور گفت: در حال حاضر شرایط تردد در محورهای مواصلاتی کشور و بهخصوص مرزها عادی و با افزایش سفرها مورد خاصی گزارش نشده است. پلیس تمام تلاش خود را به کار بسته تا علاوه بر حضور پررنگ در مسیرهای منتهی به مرز از وقوع حوادث رانندگی جلوگیری کند.
تعریض جادههای منتهی به مرزها
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساختهای حملونقل کشور از ۴ بانده شدن مسیرهای منتهی به مرزهای چهارگانه کشور خبر داد و گفت: در استانهای خوزستان، ایلام و کرمانشاه گروههای مختلف در حال تعریض جادههای منتهی به مرزهای چهارگانه هستند.
به گفته خیرالله خادمی برای استانداردسازی این مسیرها ۵۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است، دو هزار میلیارد ریال درمجموع برای طرح چهاربانده کردن مسیر حمیل - ایلام - مهران سرمایهگذاری شده که پس از اجرای کامل استان ایلام درزمینهٔ بهبود شاخصهای ارتباطی وضعیت مناسبتری خواهد گرفت.
افزایش ۲۰ درصدی ناوگان ویژه ایام اربعین را داشتهایمنماینده وزیر کشور در ستاد مرکزی اربعین هم از خدمتدهی ۱۰۰۰ اتوبوس در خاک عراق به زائران اربعین خبر داد و افزود: به دستور وزیر کشور هماهنگی با ۴۰ شهرداری برای خدماترسانی به زائران اربعین به عمل آمد و ۲۳۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابهجایی زوار در مناطق مرزی کشور تدارک دیدهشده که از سوم آبان ماه بهمرور اعزامشدهاند.
محسن مسلم خانی با اشاره به اینکه امسال مرز خسروی هم به مرزهای ورودی عراق اضافهشده و در همین راستا برای مرز خسروی تعدادی اتوبوس اختصاصیافته است و در کل افزایش ۲۰ درصدی ناوگان ویژه ایام اربعین را داشتهایم.
سفر مسئولان به مرزها از بروجردی تا آذری جهرمی
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم به مرزهای خوزستان سر زد و وضعیت مرز شلمچه را به لحاظ زیرساختی و سایر شرایط و امکانات بهتر از سال گذشته ارزیابی کرد و گفت: خدماترسانی دستگاههای اجرایی همچون فرمانداری و میزبانی در فراهمسازی شرایط برای تردد سهل و روان زائران در مرز شلمچه خیلی خوب است، در شلمچه هیچ مشکلی در خصوص استقبال، پذیرای و عبور زائران وجود ندارد.
علاءالدین بروجردی افزود: تأکید ما به زائران آن است که بدون داشتن گذرنامه و ویژه به مرز مراجعه نکنند چون دچار مشکل میشوند، حضور افراد بدون گذرنامه و ویزا در مرز تنها آنان را دچار مشکل، سردرگمی و ماندگاری در مرز میکند و این در حالی است که برای خروج آنها هیچ کاری نمیتوان از پیش برد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم که به مناطق مرزی سفرکرده بود با اشاره به اینکه طرف عراقی هزینههای تلفن و اینترنت را کاهش نداده است، گفت: اپراتورهای داخلی با کاهش ۶۰ درصدی تعرفه به زائران خدمترسانی میکنند و زیرساختهای فنی مناسبی در منطقه آزاد اروند به وجود آمده و این آغاز توسعه کسبوکار در منطقه و کشور خواهد بود.
حال و هوای مرز مهران از زاویه دوربین
تردد زائران در مرز مهران
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