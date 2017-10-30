علی کاشانی حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ادامه وضعیت بد شرایط آب و هوایی کشور عراق و کاهش دید افقی در فرودگاه های این کشور اظهار داشت: مسافران عزیز که قصد سفر به عتبات عالیات دارند، قبل از عزیمت به سوی فرودگاه امام خمینی(ره) از طریق تماس با شرکت هواپیمایی خود و یا شماره تماس ۰۹۶۳۳۰ از وضعیت پرواز خود و انجام به موقع پرواز اطلاع یابند.

وی اضافه کرد: در صورتی که مسافران عزیز از انجام به موقع سفر خود اطمینان کسب کردند، به فرودگاه بیایند تا از سرگردانی این زوار عزیز جلوگیری شود.

کاشانی حیدری از احتمال تاخیر و یا لغو پروازهای بغداد و نجف در روز سه شنبه خبر داد و گفت: اگر شرایط جوی بهبود نیابد، احتمال تاخیر و یا لغو پروازها وجود داشته و لذا حضور مسافران در فرودگاه بدون هماهنگی با شرکت هواپیمایی خود و اطمینان از سفر به موقع، سبب سرگردانی این عزیزان می شود.

مدیر روابط عمومی فرودگاه امام خمینی(ره) افزود: امروز ۱۷ پرواز به دلیل این‌که دید افقی در فرودگاه‌های نجف و بغداد پایین‌تر از حداقل‌ها بود، لغو شد، چرا که ایمنی مسافران در درجه اول اولویت قرار دارد.