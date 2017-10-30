۸ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۵۵

مدیر روابط عمومی فرودگاه امام(ره) :

احتمال تاخیر پروازهای سه‌شنبه نجف و بغداد/مسافران تماس بگیرند

احتمال تاخیر پروازهای سه‌شنبه نجف و بغداد/مسافران تماس بگیرند

ری- مدیر روابط عمومی فرودگاه امام(ره) با اشاره به احتمال تاخیر و یا لغو پروازهای سه شنبه عراق از مسافران خواست، قبل از عزیمت به سوی فرودگاه امام خمینی(ره) از وضعیت پرواز خود آگاه شوند.

علی کاشانی حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره ادامه وضعیت بد شرایط آب و هوایی کشور عراق و کاهش دید افقی در فرودگاه های این کشور اظهار داشت: مسافران عزیز که قصد سفر به عتبات عالیات دارند، قبل از عزیمت به سوی فرودگاه امام خمینی(ره) از طریق تماس با شرکت هواپیمایی خود و یا شماره تماس ۰۹۶۳۳۰ از وضعیت پرواز خود و انجام به موقع پرواز اطلاع یابند.

وی اضافه کرد: در صورتی که مسافران عزیز از انجام به موقع سفر خود اطمینان کسب کردند، به فرودگاه بیایند تا از سرگردانی این زوار عزیز جلوگیری شود.

کاشانی حیدری از احتمال تاخیر و یا لغو پروازهای بغداد و نجف در روز سه شنبه خبر داد و گفت: اگر شرایط جوی بهبود نیابد، احتمال تاخیر و یا لغو پروازها وجود داشته و لذا حضور مسافران در فرودگاه بدون هماهنگی با شرکت هواپیمایی خود و اطمینان از سفر به موقع، سبب سرگردانی این عزیزان می شود.

مدیر روابط عمومی فرودگاه امام خمینی(ره) افزود: امروز ۱۷ پرواز به دلیل این‌که دید افقی در فرودگاه‌های نجف و بغداد پایین‌تر از حداقل‌ها بود، لغو شد، چرا که ایمنی مسافران در درجه اول اولویت قرار دارد.

