به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در استان زنجان پنج میلیون تن پسماند فرآوری شده در شهرک صنعتی روی زنجان دپو شده اند که این پسماندها این قابلیت را دارند که دوباره به چرخه صنعت باز گردند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه روزانه ۸ هزار تن پسماند در کشور تولید میشود، گفت: چهار درصد این پسماندها صنعتی است و ارزش اقتصادی فراوانی دارد.
تجریشی ابراز کرد: با استفاده از دانش فناوری به جای اینکه دورریز پسماند داشته باشیم باید با آن را دوباره به چرخه صنعتی باز گردانیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به اینکه وضعیت دریاچه ارومیه مطلوب نیست، ادامه داد: سال گذشته که توانستیم پایش را انجام دهیم، قرار بود دولت منابع مالی را تزریق کند تا کارهای انتقال آب به دریاچه ارومیه انجام شود که متاسفانه دولت طی یک سال اخیر تنها به ۳۰ درصد تعهدات خود در خصوص دریاچه ارومیه عمل کرده است.
تجریشی با بیان اینکه رودخانههای کشور وضعیت مطلوبی در زمینه زیستمحیطی ندارند، افزود: در حال حاضر وضعیت رودخانهها چه از وسط شهر بگذرد و یا اینکه آب زهکشی کشاورزی به آنها وارد شود، وضعیت مطلوبی ندارند.
وی ادامه داد: هر چه سطح آبی کم شود، با ورود فاضلابها این میزان آب باقیمانده نیز از دست میرود و باید از ورود پسماندها به منابع آبی با توجه به خشکسالیهایی که وجود دارد، جلوگیری شود.
تجریشی با بیان اینکه مهمترین عامل آلودگی هوا در داخل شهرها خودروها هستند، افزود: مهمترین عامل آلودگی در بیرون از شهرها نیز تالابهای خشک شده هستند که منشا گرد و غبار بوده و گرد و غبار از بستر آنها منتشر میشود و در حال حاضر طرح ملی در قالب احیای تالابها و مدیریت گرد و غبار برای جلوگیری از این نوع آلودگیها در حال اجرا است.
نظر شما