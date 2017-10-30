گردوغبار از اشتیاق زائران کم نکرد/ سیل جمعیت به راه است

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ مجتبی کاور: گردوغبار شدید امروز در مرز مهران سبب شد که مشکلات فراوانی برای زائران به وجود بیاید اما زائران بدون توجه به هوای غبارآلود، مسیر پل زائر تا پایانه مرزی را پیاده طی می‌کردند تا راهی کربلا شوند.

در بین خیل عظیم جمعیت افراد مسن با اشتیاق زیارت در حال پیاده‌روی بودند به‌گونه‌ای که انگارنه‌انگار هوا غبارآلود است، در مسیر گونه‌های خیس برخی از زائران دلدادگی و دل‌تنگی آن‌ها برای زیارت کربلا را نشان می‌داد.

خیل عظیم جمعیت را که نگاه می‌کنی آدم مات و مبهوت می‌ماند این‌همه جمعیت با قدم‌های بلند خود به کدام سمت می‌روند، هرلحظه جمعیت در مسیر پایانه مرزی بیشتر و بیشتر می‌شود به‌گونه‌ای که چشم‌ها ناتوان از دیدن عمق جمعیت است و تنها صدای یا حسین(ع) را می‌شود شنید و بس.

ارادت ما به اهل‌بیت(ع) کم نخواهد شد

یکی از زوار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی با پای دل بیایی زمین و زمان و آب‌وهوا جلودار عشق و عاشقی نمی‌شود.

رحمان جابری گفت: زائر که می‌شوی تنها به یک‌چیز فکر می‌کنی آن‌هم زیارت سرور و سالار شهیدان است.

وی بیان داشت: گردوغبار و مشکلات و سختی‌های مسیر ارادت ما به اهل‌بیت به‌ویژه امام حسین (ع) را کم نخواهد کرد و با تمام شرایط سختی که مسیر دارد راهی کربلا می‌شویم تا اربعین در کربلا باشیم.

این زائر گفت: با توجه به مسافت طولانی پل زائر تا پایانه مرزی و شرایط گردوغبار، مسئولان زمینه تردد راحت زوار را فراهم کنند.

یکی دیگر از زوار افزود: امسال شرایط آب و هوایی در مهران نسبت به سال‌های قبل بسیار متفاوت است.

زینب فتحی بیان داشت: از خراسان شمالی برای رفتن به کربلا راهی مهران شده‌ام و گردوغبار نمی‌تواند از اشتیاقم برای این سفر کم کند.

این زائر بیان داشت: حضور میلیونی مسلمانان نشان از وحدت همه آن‌ها است و برای دومین بار است در همایش عظیم و باشکوه اربعین شرکت می‌کنم.

آخرین وضعیت آب و هوایی در مهران

مدیرکل هواشناسی ایلام گفت: این توده گردوغبار از طرف بیابان‌های کشور عراق و عربستان وارد آسمان استان ایلام شده است و فردا به‌تدریج خارج خواهد شد.

یوسف شیخ الملوکی در گفتگو با مهر گفت: دید افقی در مرز مهران امروز زیر ۵۰۰متر ثبت شده است.

وی بیان داشت: با توجه به یافته‌های هواشناسی روز پنج‌شنبه نیز شاهد وزش شدید باد در شهر مهران خواهیم بود.

شیخ الملوکی اظهار داشت: با توجه به توده بارشی که شنبه وارد استان می‌شود توصیه می‌شود زوار لباس گرم همراه خود داشته باشند.

زائران از ماسک استاندارد استفاده کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام هم گفت: با توجه به‌شدت گردوغبار در مهران توصیه می‌شود زائران از ماسک تنفسی استاندارد استفاده کنند.

علی دل پیشه در گفتگو با مهر اظهار داشت: با توجه وجود گردوغبار در مهران همه زائران توصیه‌های پزشکی جدی بگیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام افزود: با توجه به گرمای هوا و گردوغبار در شهر مهران زوار حتماً از مایعات و شیر استفاده کنند.