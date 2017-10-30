فعالیت کمیته ویژه مدیریت بحران تا مهار میدان رگ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی حفاری، سعید قربانی با اشاره به این‌که چاه ۱۴۷ رگ سفید از ظهر روز یکشنبه (هفتم آبان‌ماه) به دلیل فوران گاز دچار آتش سوزی شد، گفت: بر اثر این حادثه دستگاه حفاری سنگین ۹۵ فتح در آتش سوخت و چاه از کنترل خارج شد.



وی افزود : سپهر سپهری، مدیر عامل و رئیس کمیته بحران شرکت ملی حفاری در دستور عملی بر استمرار برگزاری نشست‌ها در منطقه عملیاتی چاه ۱۴۷ رگ سفید با هدف هماهنگی و هم افزایی در اجرای کارها و شتاب بخشیدن به عملیات مهار فوران چاه تاکید کرد.

دبیر کمیته مدیریت بحران شرکت ملی حفاری تصریح کرد: بر اساس نظام‌نامه مدیریت بحران ابلاغی از سوی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شرکت ملی نفت ایران اسامی رئیس، جانشین و اعضای کمیته مدیریت بحران شرکت ملی حفاری را اعلام کرد.

سپهر سپهری، مدیرعامل و رئیس کمیته، محمدرضا تاکایدی، قائم مقام مدیرعامل جانشین رئیس کمیته، حمیدرضا خوش آیند، معاون مدیر عامل در عملیات حفاری، علیرضا لایجی، معاون مدیر عامل در امور فنی مهندسی، مهران مکوندی، معاون مدیرعامل در پروژه‌های حفاری و مسعود حقیقی، معاون مدیر عامل در عملیات تخصصی حفاری عضو کمیته هستند هستند.

دبیر کمیته مدیریت بحران شرکت ملی حفاری گفت: جهانگیر دهقانی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، ناصر قلی پور، مدیر برنامه ریزی تلفیقی، مسعود افشار، مدیر نگهداری و تعمیرات، افشین مکوندی، مدیر خدمات، بابک زنگنه، مدیر تدارکات و امور کالا، صادق قربانی، مدیر امور مالی، یونس بنی سعید، مدیر منابع انسانی، مهدی معینی فر، رئیس روابط عمومی، علی کلاه کج، رئیس حراست و سید شهریار موسوی، فرمانده پایگاه بسیج دیگر اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند.