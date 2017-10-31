ریاض از قصد خود برای استخراج اورانیوم خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام دولتی عربستان روز دوشنبه در کنفرانسی در ابوظبی اولین بار از قصد این کشور برای استخراج اورانیوم برای استفاده در برنامه هستهای خود خبر داد.
بر اساس این گزارش، «هاشم بن عبدالله یمانی» رئیس آژانس دولت عربستان که برنامههای اتمی این کشور را زیر نظر دارد گفته است که استخراج اورانیوم گامی با صرفه اقتصادی است.
یمانی گفت: «این برنامه اولین گام ما برای دستیابی به خودکفایی در تولید سوخت هستهای است. ما از سنگ معدن اورانیوم استفاده میکنیم که ثابت شده صرفه اقتصادی دارد.»
وی در عین حال به اینکه آیا ریاض در پی غنی سازی اورانیوم است یا خیر اشاره ای نکرد.
گفتنی است که عربستان اعلام کرده است تا انتهای سال ۲۰۱۸، اولین رآکتور هستهای خود را با مشارکت شرکتهای خارجی راهاندازی خواهد کرد.
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