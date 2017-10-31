افزایش اعتبارات در حوزه پدافند غیرعامل یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، اسفندیار خزائی عنوان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی و افزایش اعتبارات در حوزه پدافند غیرعامل یک ضرورت و نیاز مهم کشور است.

وی گفت: حفاظت از انفال مهم‌ترین وظیفه ماست و در این حوزه حفظ و توسعه پارک‌های جنگلی، واگذاری زمین برای طرح‌های پدافندی نیز از مولفه‌های اساسی و تأثیرگذار برای حفظ منابع انسانی و حفاظت از منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ادامه داد: پدافند غیرعامل، علمی نوین و کارآمد بوده و علوم روز نیز نیاز کنونی بشریت است، برای جبران عقب‌ماندگی و پیشرفت در همه حوزه‌ها خصوصاً مسائل پدافندی ناچاریم با علوم و فنون روز دنیا آشنا و پیش بروم.