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۹ آبان ۱۳۹۶، ۸:۰۹

وزیر کار وارد استان قزوین شد

وزیر کار وارد استان قزوین شد

قزوین- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز سه شنبه وارد قزوین شد و مورد استقبال استاندار و نمایندگان مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دقایقی پیش وارد قزوین شد و مورد استقبال عبدالمحمد زاهدی استاندار، معاونان استانداری و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل کار استان قرار گرفت.

ربیعی دقایقی دیگر در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی قزوین در استانداری شرکت کرده و مسائل و مشکلات کارگران را بررسی خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که در قزوین هستند امروز از چند واحد تولیدی و مراکز گردشگری در شهرستان های بویین زهرا و آوج بازدید خواهند کرد ومشکلات آنها را مورد بررسی قرار خواهند داد.

کد مطلب 4129923

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