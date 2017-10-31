وزیر کار وارد استان قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دقایقی پیش وارد قزوین شد و مورد استقبال عبدالمحمد زاهدی استاندار، معاونان استانداری و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل کار استان قرار گرفت.

ربیعی دقایقی دیگر در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی قزوین در استانداری شرکت کرده و مسائل و مشکلات کارگران را بررسی خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که در قزوین هستند امروز از چند واحد تولیدی و مراکز گردشگری در شهرستان های بویین زهرا و آوج بازدید خواهند کرد ومشکلات آنها را مورد بررسی قرار خواهند داد.