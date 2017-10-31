تعطیلی مدارس خوزستان به ۵ شهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع پدیده گرد و غبار در برخی نقاط استان خوزستان، مدارس کلیه مقاطع تحصیلی پنج شهرستان آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان، حمیدیه و هویزه بر اساس دستورالعمل مدیریت بحران با توجه به افزایش غلظت گرد و غبارتعطیل اعلام شد.

بر همین اساس، به دلیل شدت گرد و خاک در آبادان، فرمانداری این شهر تمامی مدارس و دانشگاهها را در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تعطیل اعلام کرد. همچنین فرمانداری خرمشهر، مدارس و دانشگاه های این شهر در نوبت بعد از ظهر را نیز تعطیل کرد.

در زمان حاضر دید افقی در آبادان به ۴۰۰ متر می رسد. رطوبت نسبی هوای آبادان ۶۰ درصد و دمای آن به ۳۷ درجه سانتیگراد می رسد.