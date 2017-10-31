ماجراجویی جدید صهیونیسم در غزه/ «مشت آهنین» مقاومت در راه است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: جنگنده های رژیم صهیونیستی شب گذشته بار دیگر دست به ماجراجویی علیه گروه های مقاومت فلسطینی زده و مناطقی در شرق خانیونس را هدف سنگین ترین حملات هوایی خود قرار دادند. به دنبال این حملات، طبق اعلام وزارت بهداشت نوار غزه تاکنون هشت شهید برجای گذاشته است. این وزارتخانه اعلام کرده است که در جریان این حملات همچنین بیش از ۱۰ تَن دیگر به شدت زخمی شده اند؛ به گونه ای که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. درهمین ارتباط شبکه لبنانی المیادین اعلام کرده است که «عرفات ابومرشد» از فرماندهان گردانهای سرایا القدس در غزه و معاون وی «حسن ابوحسنین» به شهادت رسیده اند. «داوود شهاب» سخنگوی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: «حمله رژیم صهیونیستی به تونل مقاومت فلسطین اقدامی تروریستی و نقض آشکار قوانین بین المللی است».

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز اعلام کرد که این جنبش بر لزوم پاسخ به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در غزه تأکید دارد از سوی دیگر، گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه ای تأکید کرد که شهادت مبارزان قسام و گروهان های قدس بیانگر وحدت هدف و سرنوشت مشترک گروه های مقاومت فلسطین است. در این بیانیه آمده است که مبارزان گردان های قسام پس از این حمله بلافاصله به یاری برادران خود در گروهان های قدس شتافتند که دو نفر از آن ها نیز در داخل این تونل ها به شهادت رسیدند. قسام تاکید کرد که به یاری خداوند خون شهدای امروز به هدر نخواهد رفت و دشمن صهیونیستی مسئول تمامی عواقب و پیامدهای این جنایت بزدلانه است. «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز اعلام کرد که این جنبش بر لزوم پاسخ به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در غزه تأکید دارد. از سوی دیگر، فایز ابوعطیه معاون دبیر شورای انقلابی جنبش فتح گفت: «هدف از جنایت رژیم صهیونیستی در غزه که به شهادت ۷ مجاهد فلسطینی انجامید، برهم زدن اوضاع و تخریب آشتی ملی فلسطین است».

حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به مردم بی دفاع نوار غزه مسأله عجیبی نیست، چراکه آنها طی قریب به یک دهه گذشته سه جنگ ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۳ روزه را به آنها تحمیل کرده اند؛ که حمله تجاوزکارانه شب گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه در امتداد سلسله تجاوزهای نظامی آنها به این منطقه طی یک دهه گذشته قرار می گیرد البته از تمامی آنها سرشکسته، ناکام و شکست خورده خارج شده اند. برهمین اساس، حمله تجاوزکارانه شب گذشته جنگنده های رژیم صهیونیستی به نوار غزه در امتداد سلسله تجاوزهای نظامی آنها به این منطقه طی یک دهه گذشته قرار می گیرد. این حملات، عمق خشم و عصبانیت صهیونیستها از محور مقاومت در اراضی اشغالی فلسطین را به نمایش گذاشت و نشان داد که تل آویو چگونه از قدرت فزاینده مقاومت احساس نگرانی می کند.

واقعیت این است که مقامات رژیم صهیونیستی از حصول توافق آشتی ملی میان جنبش های فتح و حماس کاملا عصبانی هستند. پیشتر نیز آنها اعلام کرده بودند که این توافق را در صورتی که متضمن به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی نباشد، قبول ندارد. مسئولان رژیم صهیونیستی و در رأس آنها «بنیامین نتانیاهو» پس از تحقق توافق آشتی ملی میان فتح و حماس تأکید کردند که با هرگونه اقدامی که تهدیدکننده منافع آنها باشد، مقابله می کنند. این بدان معناست که تل آویو به خوبی دریافته است که تحقق آشتی ملی در فلسطین، بیش از هرچیزی به مثابه خطرآفرینی برای موجودیت رژیم اشغالگر قدس است.

رژیم صهیونیستی جام غضب خود از تحقق آشتی ملی را بر سر گروه‌های مقاومت خالی کرد و هشت عضو گردان های قدس و قسام را به شهادت رساند بر اساس آنچه که گفته شد، رژیم صهیونیستی با ماجراجویی جنایتکارانه شب گذشته خود در نوار غزه در واقع، جام غضب خود از تحقق آشتی ملی را بر سر گروه های مقاومت خالی کرد و هشت عضو گردان های قدس و قسام را به شهادت رساند. این جنایت بزدلانه پس از آن اتفاق افتاد که صهیونیستها پاسخ قاطعانه و شفاف گروه های مقاومت اسلامی فلسطین خواسته ها و مطالبات نامشروع و عجب و غریب تل آویو را دریافت کردند. زمانی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی از طرف های مختلف توافق آشتی ملی خواست تا ضمن قطع رابطه خود با ایران، این رژیم را نیز به رسمیت بشمارند، با پاسخ کوبنده جنبش های مقاومت مواجه شد.

در همین ارتباط، «صالح العاروری» معاون اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، صراحتا اعلام کرد که جنبش حماس روابط استراتژیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد و تداوم این ارتباط به صهیونیستها مربوط نمی شود. وی همچنین تأکید کرد که صهیونیستها توسط گروه های فلسطینی به رسمیت شناخته نخواهند شد. در همین حال، «اسامه حمدان» مسئول سیاست خارجی حماس نیز به ادعاهای نخست وزیر کودک کُش رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و تأکید کرد: «سلاح مقاومت، خط قرمز ماست و به شرط و شروط و خواسته های نتانیاهو اهمیتی نمی دهیم». لذا پس از پاسخ های قاطعانه گروه های مقاومت به زیاده خواهی های رژیم صهیونیستی، این رژیم جنایت شب گذشته در نوار غزه را رقم زد.

اکنون رژیم صهیونیستی باید منتظر مشت آهنین گروه های مقاومت اسلامی فلسطین و واکنش سخت و دردناک آنها به جنایت شب گذشته در نوار غزه، باشد. گروه های مقاومت فلسطین تأکید اکنون صهیونیستها باید منتظر مشت آهنین گروه های مقاومت فلسطین و واکنش دردناک آنها به جنایت خود در نوار غزه، باشد کردند که حق پاسخگویی به این جنایت را برای خود محفوظ می دارند. صهیونیستها نیز به خوبی می دانند که دیر یا زود پاسخ این جنایت بزدلانه خود را دیافت خواهند کرد. اما نمی توان اینگونه گفت که نباید منتظر پاسخ مستقیم (انجام حملات موشکی و راکتی) گروه های مقاومت به رژیم صهیونیستی بود. ممکن است گروه های مقاومت، پاسخ دردناک خود به جنایت صورت گرفته را به صورت غیرمستقیم یعنی از طریق انجام عملیات های شهادت طلبانه و ... بدهند.

اکنون این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا صهیونیستها پس از سه جنگ خانمان سوز یک دهه گذشته علیه نوار غزه خود را برای یک ماجراجویی بزرگ و جنگی دیگر در این منطقه آماده می‌کنند؟ با توجه به قدرت روزافزون نیروهای مقاومت در نوار غزه به نظر نمی رسد که مقامات رژیم صهیونیستی حداقل در آینده نزدیک تصمیم به تحمیل جنگ تمام عیار دیگری را به نوار غزه داشته باشند. کما اینکه نتایج سه جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه طی یک دهه گذشته هرچند که خسارت های انسانی و مادی قابل توجهی برجای گذاشته، اما نتایج وخیمی را برای این رژیم به دنبال داشته است. تل آویو در هیچیک از این جنگ ها موفق به تحقق اهداف از پیش تعیین شده خود از حمله به محور مقاومت در غزه، نشد.