تلاش دولت برای تقویت شهرداری ها/ایجاد درآمد پایدار در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بانه که به مناسبت برگزاری مراسم تقدیر و معارفه شهردار بانه برگزار شد، اظهار داشت: مدیریت موفق شهرداری ها، نیازمند برخورداری از امکانات، منابع مالی و مشارکت شهروندان است.

وی ادامه داد: بهره برداری از تمامی ظرفیت های در اختیار به ویژه جلب مشارکت و همراهی مردم در این بخش بسیار مهم است و شهرداری ها و شوراها باید زمینه را برای عملیاتی کردن این مهم فراهم کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اضافه کرد: شهرداری عرصه بسیار مهمی در مدیریت شهری است و با توجه به ماهیت ذاتی آن، که نهادی عمومی محسوب می شود، کار کردن در آن بسیار مهم و حساس است.

وی با باین اینکه امروزه شهرها با گذشته تفاوت اساسی یافته اند و اکنون مدیریت شهری از پیچیدگی خاصی برخوردار است، دلیل آن را وجود شهروندان با فرهنگهای مختلف عنوان کرد و گفت: ساکنان شهرها با فرهنگ های گوناگون در یک سکونتگاه به نام شهر زندگی می کنند و این کار مدیریت شهری را دشوار می کند.

قادری ضمن تاکید بر لزوم توجه به تقویت زیرساخت های شهری در شهرداری ها، گفت: در کنار توسعه شهری، امکانات، تجهیزات و تاسیسات شهری نیز تفاوت پیدا می کند و مسئولان مدیریت شهری باید خود را به روز کنند تا خدمات مطلوب به شهروندان ارائه دهند.

وی مدیریت موفق شهرداری ها را نیازمند برخورداری از امکانات، منابع مالی و مشارکت شهروندان دانست و گفت: اعضاید شورای اسلامی شهرها باید شرایط این امر را فراهم آورند و ضمن جلب مشارکت مردم، در تعامل مثبت با سایر ادارات و سازمان های دولتی پیشگام باشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد نیز نیازمند تغییر قانون هستیم، تاکید کرد: اگر در کشور شوراهای شهر یکپارچه و موفق عمل کنند، اختیاراتی که از شهرداری ها جدا و به سایر دستگاه ها واگذار شده است، در دل شهرداری و مدیریت شهری قرار خواهد گرفت و عرصه مدیریت شهری در شهرداری ها متمرکز خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به اینکه عرصه مدیریت شهری ارتباط مستقیمی با مردم دارد، افزود: زمانی جمعیت شهرنشین ۳۰ درصد و روستانشین ۷۰ درصد بود و امروز این نسبت بالعکس شده است.

وی یادآور شد: اگرچه هنوز نسبت به شاخص های آماری کشوری، جمعیت روستایی کردستان بیشتر است، اما روند شهرنشینی در حال افزایش است و از این رو مدیریت شهری نیازمند تغییرات اساسی است.‌

قادری ضمن تاکید بر لزوم تلاش برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری ها، افزود: دولت تمامی تلاش خود را برای تقویت شهرداری ها انجام می دهد ولی به دلیل محدودیت در اعتبارات دولتی، لازم است که شهرداری ها به فکر ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره بهتر شهر باشند.

وی در ادامه شهر بانه را دارای شرایط خاصی عنوان کرد و گفت: ساخت و ساز غیرمجاز امروزه در برخی شهرها وجود دارد و حریم شهرها و اراضی کشاورزی که نقش مهمی در تولید دارند، در معرض تهدید قرار گرفته اند، از این رو برای جلوگیری از این خطر و حفظ این منابع برای نسل های آینده، باید با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با تأکید بر اینکه قانون، جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز را جزو وظایف شهرداری قرار داده است، گفت: مدیریت جامع و کامل این مسئله نیازمند یکپارچگی و همکاری همه دستگاه ها است و دولت آماده حمایت همه جانبه از شهرداریها و شوراهای اسلامی است.

وی در پایان از تلاش های نماینده مردم بانه و سقز در مجلس شورای اسلامی در راستای پیگیری امورات عمرانی استان و همچنین پیگیری ها و اقدامات فرماندار شهرستان بانه و شهردار پیشین بانه هم قدردانی و برای شهردار جدید آرزوی موفقیت کرد.

گفتنی است در این مراسم از خدمات و اقدامات بابک رستم پور شهردار پیشین بانه قدردانی و وریا وثوقی به عنوان شهردار جدید بانه معرفی شد.